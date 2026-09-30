Alicia Bárcena alerta por tres crisis ambientales y destaca nuevas leyes sobre agua, economía circular y bienestar animal

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió este miércoles 30 de septiembre que el mundo enfrenta tres crisis ambientales entrelazadas: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación del agua, suelo y aire.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Bárcena sostuvo que estos problemas dejaron de ser asuntos técnicos y ya impactan directamente en la calidad de vida de la población. Como ejemplo de los eventos extremos asociados al clima mencionó los huracanes Polo y Rachel.

La funcionaria señaló que México alberga alrededor de 12 por ciento de la biodiversidad mundial, pero enfrenta una pérdida acelerada de especies y ecosistemas.

Frente a este escenario, dijo, el Gobierno federal adoptó como eje lo que denomina una política de “ambientalismo humanista”, vinculada con el derecho al agua y la protección de los recursos naturales.

¿Qué leyes ambientales destacó Alicia Bárcena?

Entre los cambios normativos mencionados aparece la Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026.

Su objetivo es extender la vida útil de productos, reducir residuos y establecer responsabilidades para productores e importadores. Bárcena señaló que el reglamento de esta ley se encuentra en preparación.

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La secretaria también destacó la reforma a la legislación forestal que permite avanzar con el esquema de aguacate cero deforestación, mediante certificados destinados a impedir la exportación de producto proveniente de huertas establecidas en superficies deforestadas.

Además, celebró la aprobación en el Senado de la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que contempla medidas contra el maltrato y reconoce obligaciones relacionadas con salud, alimentación y condiciones de vida de los animales.

#MañaneraDelPueblo. México como el mundo enfrenta tres crisis entrelazadas: cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación del suelo y el agua, destaca la secretaria @aliciabarcena . La respuesta es una nueva política ambiental humanista pic.twitter.com/S8NhejAHmO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 30, 2026

Nueva política de agua recupera 5 mil millones de metros cúbicos

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la reforma hídrica aprobada previamente permitió modificar el enfoque sobre el recurso y reforzar su reconocimiento como derecho humano.

Según el funcionario, el ordenamiento de concesiones permitió recuperar alrededor de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes, de acuerdo con el cálculo presentado por Conagua, al abastecimiento anual de cerca de 90 millones de personas.

También se entregaron 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades, pequeños productores y municipios.

El Congreso aprobó en 2025 la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, cambios que forman parte de la política hídrica expuesta durante la conferencia.

#MañaneraDelPueblo. Las metas climáticas del gobierno de @Claudiashein son: a) reducir 35 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero; b) alcanzar el 38 por ciento de energías renovables; c) impulsar Sembrando Vida con 75 millones de plantas; d) aguacate cero… pic.twitter.com/GiU7fJI66s — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 30, 2026

Gobierno invierte 20 mil mdp en saneamiento de ríos

Bárcena informó que el saneamiento de los ríos Lerma, Atoyac y Tula representa una inversión estimada de 20 mil millones de pesos y beneficiará a unos 25 millones de personas.

Conagua reportó que, en esta primera etapa, se construyen o rehabilitan 23 plantas de tratamiento, se concluyeron 282 kilómetros de colectores, se limpiaron 260 kilómetros de cauces y se reforestaron 4 mil 663 hectáreas. El avance general informado es de 82 por ciento.

México fija metas climáticas hacia 2030

En materia de acción climática, Bárcena señaló que México actualizó sus compromisos con la meta de reducir 35 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 y alcanzar 38 por ciento de generación eléctrica con fuentes renovables.

También informó que se recuperaron 272 mil hectáreas provenientes de concesiones mineras canceladas para incorporarlas a Áreas Naturales Protegidas, mientras que 76 sitios, equivalentes a 60 mil hectáreas, están bajo procesos de restauración con 17.5 millones de plantas.

El informe ambiental presentado en Palacio Nacional colocó así a la legislación, el manejo del agua, la restauración de ecosistemas y la reducción de emisiones como los principales instrumentos del Gobierno federal frente a las crisis ambientales descritas por la titular de Semarnat.

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