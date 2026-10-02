IMSS separa a directivos y ordena auditoría independiente tras muerte de bebés en Guadalajara

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció una serie de medidas para esclarecer la muerte de recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

A través de un videomensaje, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se realizará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente y que, mientras se desarrolla la revisión, serán separados temporalmente de sus cargos el director del hospital y el jefe de la UCIN.

La investigación surge después de que tres familias presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el fallecimiento de sus bebés. El IMSS señaló que colaborará con esa indagatoria.

¿Qué investigará la auditoría del IMSS?

La revisión estará a cargo de neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos externos al Instituto, con participación de especialistas de la Conamed, Institutos Nacionales de Salud y la UNAM.

La auditoría deberá determinar si existió una infección asociada con la atención médica, si ésta causó o contribuyó a las muertes y si hubo fallas que pudieron evitarse. Robledo aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones y que los resultados serán comunicados primero a las familias.

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Separan temporalmente a dos directivos del hospital

Zoé Robledo informó que tanto el director del Hospital de Gineco-Obstetricia como el responsable de la UCIN serán separados de sus funciones mientras concluyen las investigaciones.

La medida, explicó, busca garantizar que la auditoría pueda realizarse sin interferencias y con independencia.

Analizarán Klebsiella pneumoniae y Candida albicans

Los microorganismos identificados en los casos, entre ellos la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans, serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar su origen y posible relación con los fallecimientos.

Robledo señaló además que en lo que va de 2026 han nacido 2 mil 695 bebés en ese hospital y 552 ingresaron a terapia intensiva neonatal. Durante el año se notificaron brotes de infecciones hospitalarias y, en seis bebés fallecidos, una de estas infecciones aparece entre las causas de muerte.

IMSS creará comando nacional para reforzar seguridad neonatal

Otra de las acciones será la creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del país.

El #IMSS informa las acciones que llevará a cabo para esclarecer los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital de Gineco Obstetricia del CMN de Occidente.



Se realizará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, se profundizará la investigación epidemiológica y se… pic.twitter.com/FW32axLOcP — IMSS  (@Tu_IMSS) October 2, 2026

Además, cada familia contará con una persona responsable del IMSS para acompañar directamente su caso. Robledo aseguró que, si se confirma alguna falla atribuible a la institución, habrá medidas de reparación.

El titular del IMSS sostuvo que las infecciones hospitalarias representan un riesgo particular para recién nacidos en terapia intensiva, pero afirmó que esa condición no exime a la institución de esclarecer lo ocurrido y ofrecer respuestas a las familias.

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