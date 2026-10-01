Huracán Rachel sube a categoría 2: amenaza con lluvias, oleaje de hasta 6 metros y fuertes vientos

El Huracán Rachel se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este jueves 1 de octubre y mantiene efectos en varios estados del occidente y noroeste de México.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se encontraba a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Rachel registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 km/h, mientras avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Rachel?

La circulación del huracán provocará lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit y el oeste de Jalisco.

Las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar inundaciones en zonas bajas y deslaves, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones.

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El SMN exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos de la Comisión Nacional del Agua y atender las indicaciones emitidas por Protección Civil.

¿Qué tan fuertes serán los vientos y el oleaje de Rachel?

En las costas del sur de Baja California Sur se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h.

Para las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h y rachas de entre 40 y 60 km/h.

Uno de los principales riesgos será el oleaje. En Baja California Sur podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura, mientras que en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco se prevén olas de entre 3 y 4 metros.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la trayectoria de Rachel ante posibles cambios en su intensidad y desplazamiento durante las próximas horas.

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