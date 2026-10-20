¿Marcelo Ebrard buscará la Presidencia en 2030? Esto respondió sobre sus aspiraciones políticas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, evitó pronunciarse sobre sus posibles aspiraciones políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2030 y aseguró que actualmente concentra sus esfuerzos en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Al salir de su comparecencia ante el Senado de la República, este martes 20 de octubre de 2026, el funcionario fue cuestionado sobre sus declaraciones recientes, en las que pidió que lo borraran de las especulaciones relacionadas con su futuro político.

Ante la pregunta de si esta postura significaba que descartaba definitivamente buscar otro cargo, Ebrard respondió que su atención está puesta en las responsabilidades que desempeña como titular de Economía.

¿Marcelo Ebrard descarta competir por la Presidencia en 2030?

Durante el encuentro con medios de comunicación, un reportero recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador también había utilizado expresiones relacionadas con dar por terminadas sus aspiraciones políticas antes de llegar a la Presidencia.

En ese contexto, preguntó a Ebrard si su petición de quedar fuera de las especulaciones electorales debía considerarse definitiva.

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"Yo dije que me borren", precisó el secretario.

Al insistirle sobre la posibilidad de participar en futuros procesos políticos, el funcionario evitó confirmar o descartar una eventual candidatura.

"Yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Nada más, mi concentración hoy es sacar eso. No se preocupe, yo estoy en lo del tratado", respondió.

Con estas declaraciones, Ebrard dejó sin definir su futuro político y reiteró que su prioridad inmediata es la agenda comercial del Gobierno federal.

Ebrard asegura que el narcotráfico no ha sido tema en negociaciones del T-MEC

Durante la misma entrevista, el secretario también fue cuestionado sobre si las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, relacionadas con el narcotráfico en México habían afectado las conversaciones comerciales.

Ebrard explicó que su equipo ha sostenido aproximadamente 115 reuniones sobre comercio, inversión y medidas arancelarias, sin que las autoridades estadounidenses hayan planteado el asunto del narcotráfico dentro de esas negociaciones.

🔴 Conferencia de prensa que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/vv4h1wPJpe — Senado de México (@senadomexicano) October 20, 2026

Señaló que los temas de seguridad se atienden en espacios distintos, debido a la amplitud de la relación bilateral.

Finalmente, sostuvo que México y Estados Unidos mantienen conversaciones simultáneas sobre comercio, migración, agua y medio ambiente, por lo que consideró necesario tratar cada asunto en las mesas correspondientes.

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