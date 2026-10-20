Morena no dará seguridad automática a candidatos en 2027; Ariadna Montiel explica cómo solicitarla

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que las personas que busquen una candidatura en las elecciones de 2027 no contarán con seguridad personal de manera automática. La protección se evaluará cuando los aspirantes consideren que enfrentan algún riesgo y presenten una solicitud formal ante las autoridades correspondientes.

El anuncio se produjo después del asesinato de Arturo Marín, quien pretendía competir por la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. El morenista fue atacado a balazos la noche del sábado 17 de octubre, cuando viajaba con su esposa y otra persona, quienes resultaron heridos.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 20 de octubre, Montiel expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a los integrantes de Morena en Guerrero.

¿Cómo podrán solicitar seguridad los candidatos en 2027?

La dirigente explicó que los aspirantes, candidatos y demás participantes en la contienda electoral podrán solicitar protección si consideran que su integridad está en peligro. El trámite deberá realizarse ante la Secretaría de Gobernación (Segob), conforme a los mecanismos establecidos por la ley.

Montiel subrayó que las medidas de seguridad no deben limitarse a los integrantes de Morena, sino que deben estar disponibles para quienes compitan bajo cualquier partido político y acrediten la necesidad de contar con resguardo.

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La dirigente sostuvo que garantizar condiciones de seguridad resulta fundamental para el desarrollo de las campañas electorales, aunque descartó que la protección se convierta en una medida generalizada.

Morena descarta escoltas como práctica habitual

Montiel afirmó que el partido no acostumbra asignar seguridad personal a sus representantes de manera ordinaria. Sin embargo, aclaró que esta postura no impedirá atender los casos en los que existan amenazas o circunstancias que justifiquen la intervención de las autoridades.

Respecto al homicidio de Arturo Marín, la presidenta nacional de Morena pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer una relación entre el crimen y sus aspiraciones políticas.

La dirigente insistió en que no se puede atribuir el asesinato al proceso electoral sin contar con elementos que respalden esa hipótesis. El esclarecimiento del caso y la evaluación de posibles riesgos serán relevantes en el contexto de los comicios de 2027.

IO