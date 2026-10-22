Desempleo en México baja a 2.8% en septiembre de 2026; informalidad laboral afecta a 32.6 millones

La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.8 por ciento de la población económicamente activa (PEA) durante septiembre de 2026, por debajo del 3 por ciento registrado en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador también mostró una reducción frente a agosto de este año, cuando la desocupación alcanzó el 3 por ciento.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población desocupada sumó 1.8 millones de personas, lo que representó una disminución anual de 91 mil 506.

En tanto, la población económicamente activa alcanzó los 61.7 millones de personas, de las cuales aproximadamente 60 millones tenían empleo durante septiembre.

¿Cómo se comportó el empleo en México durante septiembre?

El Inegi reportó que la tasa de participación económica se ubicó en 58.5 por ciento, por debajo del 59.6 por ciento observado en septiembre de 2025.

Además, la población ocupada disminuyó en 267 mil 333 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

Noticia Destacada Economía de México crecería 3.7% en septiembre de 2026, estima INEGI; Ebrard destaca resultados

Por otra parte, cuatro millones de trabajadores se encontraban en condición de subocupación, es decir, necesitaban y tenían disponibilidad para laborar más horas.

Esta cifra representó el 6.7% de la población ocupada, frente al 7.3 por ciento registrado un año antes.

¿Cuántas personas trabajan en la informalidad en México?

La informalidad laboral se mantuvo como uno de los principales desafíos del mercado de trabajo, con 32.6 millones de personas en esta condición durante septiembre.

La tasa correspondiente fue de 54.3 por ciento, ligeramente inferior al 54.9 por ciento registrado en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en septiembre 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.7 millones. Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes: ▪️58.5% participación económica ▪️2.8% desocupación ▪️6.7% subocupación ▪️54.3% informalidad laboral 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/OU3MXOwN1q 📊 Explora los datos: https://t.co/D3T3E0wIWV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 22, 2026

Por actividad económica, los servicios concentraron el 44.9 por ciento de la población ocupada, seguidos del comercio, con 19.8 por ciento, y las manufacturas, con 15.7 por ciento.

Las actividades agropecuarias representaron el 10.6 por ciento, mientras que la construcción agrupó al 7.6 por ciento de los trabajadores.

En cuanto a las diferencias por sexo, la tasa de desempleo fue de 2.7 por ciento entre las mujeres y de 2.9 por ciento entre los hombres.

Los resultados muestran una reducción del desempleo durante septiembre, aunque también reflejan una menor participación económica y la persistencia de una elevada proporción de trabajadores en condiciones de informalidad.

IO