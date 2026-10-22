Plan México suma 20 nuevos parques industriales con inversión de 763 millones de dólares; prevén más de 32 mil empleos

El Gobierno de México anunció la incorporación de 20 nuevos parques industriales al Plan México, con una inversión de 763 millones de dólares y una proyección de 32 mil 127 empleos, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura productiva y atraer empresas al país.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, representantes de la Secretaría de Economía y del sector privado presentaron los avances de la meta de 100 parques industriales durante el sexenio.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que con esta segunda entrega se alcanzan 40 parques industriales, equivalentes al 40 por ciento del compromiso establecido para la actual administración.

La funcionaria detalló que los 20 desarrollos anunciados se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios, con inversiones destinadas a ampliar la capacidad industrial del país.

¿Cuántos empleos generarán los nuevos parques industriales del Plan México?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los proyectos representan aproximadamente 4.6 millones de m² de infraestructura industrial, con capacidad para recibir alrededor de 175 empresas y generar 32 mil 127 empleos.

Noticia Destacada Nestlé anuncia nueva inversión de mil millones de dólares en México, revela Sheinbaum

Entre las entidades mencionadas se encuentran Coahuila, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México.

La mandataria destacó que los desarrollos ubicados en el centro del país también estarán vinculados con la actividad logística del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

David O'Donnell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), señaló que la infraestructura anunciada permitirá ampliar la capacidad para recibir inversiones en sectores como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria industrial.

El representante empresarial sostuvo que los nuevos espacios forman parte de una red productiva que conecta a proveedores, trabajadores, universidades y empresas en distintas regiones del país.

¿Cuántos parques industriales contempla el Plan México?

Escobedo Juárez recordó que la primera entrega de 20 parques industriales se realizó en febrero, mientras que los 20 anunciados este jueves permiten alcanzar 40 de los 100 contemplados para el sexenio.

La AMPIP había informado previamente sobre la puesta en operación de los primeros 20 desarrollos, que representaron inversiones superiores a 711 millones de dólares y una capacidad instalada de aproximadamente 3.5 millones de m².

Por su parte, O'Donnell explicó que los parques industriales asociados al organismo albergan alrededor de 4 mil empresas y generan aproximadamente 3.8 millones de empleos en el país.

El empresario reiteró que las inversiones en estos complejos responden a la demanda de infraestructura para fortalecer las cadenas de suministro y ampliar la participación de México en los mercados internacionales.

Finalmente, Sheinbaum señaló que el avance de los parques industriales forma parte de la estrategia de inversión productiva del Gobierno federal, que busca ampliar la capacidad manufacturera, fortalecer la actividad logística y generar nuevas oportunidades laborales durante los próximos años.

IO