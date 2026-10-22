Jasmine Bugarín deja el Partido Verde y se suma a Morena rumbo a 2027; Ariadna Montiel le da la bienvenida

Jasmine Bugarín Rodríguez anunció su salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse a Morena, decisión que fue confirmada por la dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes.

La presidenta nacional de Morena informó que la senadora con licencia ya completó su afiliación, por lo que formalmente forma parte de esta fuerza política, después de haber desarrollado parte de su trayectoria dentro del Partido Verde.

Montiel celebró su incorporación y señaló que la decisión fue tomada de manera voluntaria, tras conversaciones con integrantes del movimiento.

"Ya la afiliamos a Morena y ya va a estar con nosotros como militante", expresó la dirigente, quien también agradeció a Bugarín por sumarse al partido.

¿Quién es Jasmine Bugarín, la política que dejó el Partido Verde?

Jasmine María Bugarín Rodríguez es una política originaria de La Yesca, Nayarit, que ha ocupado distintos cargos de representación popular y cuya trayectoria partidista comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Fue diputada local en Nayarit y posteriormente diputada federal, antes de incorporarse al Partido Verde Ecologista de México, fuerza política con la que llegó al Senado de la República.

En junio de 2026 solicitó licencia a su cargo como senadora para concentrarse en actividades políticas en su estado. En septiembre fue designada coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, dentro de los trabajos de organización de Morena y sus aliados rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué dijo Morena sobre la incorporación de Jasmine Bugarín?

Ariadna Montiel expresó su satisfacción por la llegada de la legisladora al partido y aseguró que su experiencia representa una aportación al proyecto político de Morena.

"Cada que llega alguien tan bueno como ella a nosotros nos engrandece como proyecto, como movimiento", declaró.

🔴 ¡DEL PRI AL VERDE Y AHORA A MORENA! JASMINE BUGARÍN CAMBIA DE PARTIDO RUMBO A 2027 La política nayarita Jasmine Bugarín anunció su salida del Partido Verde para incorporarse formalmente a Morena, donde fue recibida por la dirigente nacional, Ariadna Montiel. 🗳️ El movimiento ocurre después de que Bugarín fuera designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit, posición que la coloca en el centro de las definiciones políticas rumbo a la gubernatura de 2027. Pero hay un antecedente interesante: Bugarín inició su trayectoria partidista en el PRI, después militó en el Partido Verde y ahora se incorpora a Morena. ⚠️ ¿Estamos ante una evolución de convicciones políticas o una decisión estratégica para consolidar su proyecto electoral? El cambio también plantea interrogantes sobre la relación entre Morena y el Verde, especialmente cuando sus dirigencias negocian candidaturas y espacios de representación. Porque cambiar de partido es un derecho político; explicar qué principios, propuestas y compromisos sustentan ese cambio también forma parte de la rendición de cuentas ante los ciudadanos. #JasmineBugarín #Morena #PartidoVerde #AriadnaMontiel #Nayarit #Elecciones2027 — El Giocondo  (@AlejandroFdelaP) October 22, 2026

La incorporación de Bugarín se produce después de su nombramiento como coordinadora estatal en Nayarit, posición desde la cual participa en las actividades de organización política del movimiento de cara al proceso electoral de 2027.

Con su afiliación, Bugarín formaliza su cambio de militancia del Partido Verde a Morena, dos fuerzas políticas que mantienen una alianza electoral a nivel nacional.

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