Claudia Sheinbaum cuestiona reporte del NYT sobre Andy López Beltrán y niega investigación formal en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este miércoles 30 de septiembre un reporte de The New York Times que señala que agencias de seguridad de Estados Unidos revisan acusaciones contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria puso énfasis en que, de acuerdo con el propio reporte, no existe hasta ahora una investigación formal ni un proceso penal abierto contra López Beltrán.

Sheinbaum criticó además la forma en la que fue presentada la información y recordó publicaciones anteriores del mismo diario sobre México que su gobierno también cuestionó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el reporte de The New York Times?

La presidenta sostuvo que la información publicada no confirma la existencia de una indagatoria formal por parte de autoridades estadounidenses.

“No está confirmado, no hay investigación formal”, afirmó Sheinbaum al referirse al contenido de la publicación.

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La mandataria señaló que el reporte se basa en fuentes que aseguran que algunas agencias estadounidenses revisan señalamientos, pero insistió en diferenciar ese análisis preliminar de una investigación oficial.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que el gobierno de Sheinbaum ha cuestionado en distintas ocasiones la cobertura de medios internacionales sobre asuntos de seguridad y narcotráfico en México.

¿Qué señala el reporte sobre Andy López Beltrán?

De acuerdo con The New York Times, al menos dos agencias del Gobierno de Estados Unidos han revisado acusaciones relacionadas con López Beltrán por supuestos vínculos con actividades del crimen organizado y tráfico ilegal de combustibles.

#MañaneraDelPueblo. Aclara @Claudiashein que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró algunas irregularidades en cuentas señaladas por el Departamento del Tesoro de EU, pero no confirmó vínculos con grupos criminales, con excepción de los que ya tienen carpeta de… pic.twitter.com/vjYOPBbXV3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 30, 2026

El propio diario, sin embargo, señaló que esa revisión no significa que exista una investigación penal abierta ni que las autoridades estadounidenses hayan formulado cargos.

Hasta este miércoles 30 de septiembre, no se había hecho pública una acusación judicial formal en Estados Unidos contra Andy López Beltrán por esos señalamientos.

Sheinbaum insistió en ese punto durante la conferencia y cuestionó que se presente como una investigación lo que, hasta ahora, corresponde a una revisión de información atribuida a fuentes con conocimiento del tema.

IO