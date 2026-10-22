Sheinbaum reunió a 31 gobernadores y 500 alcaldes para acelerar vivienda e inversiones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la reunión que sostuvo con representantes de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, así como con cerca de 500 presidentas y presidentes municipales, fue para agilizar los trámites del programa Vivienda para el Bienestar y facilitar las inversiones públicas y privadas en el país.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro realizado el miércoles tuvo como principal objetivo fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar proyectos habitacionales y simplificar los procedimientos administrativos.

Sheinbaum señaló que también se abordaron las necesidades de los gobiernos estatales y municipales para reducir obstáculos en la autorización de proyectos, como parte de la estrategia de desarrollo económico contemplada en el Plan México.

¿Qué acordó Sheinbaum con gobernadores y presidentes municipales?

La presidenta detalló que durante la reunión se planteó facilitar los permisos necesarios para avanzar en el programa Vivienda para el Bienestar, además de establecer mecanismos de coordinación para atender los trámites que corresponden a las distintas autoridades.

Explicó que el Gobierno federal también trabajará con estados y municipios para simplificar procedimientos que permitan concretar proyectos de inversión pública y privada.

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"Uno de los grandes, o el principal tema del que hablamos, fue de inversión pública y también la facilitación de la inversión privada", expresó.

Sheinbaum sostuvo que estas acciones deben traducirse en empleos mejor remunerados y servicios asociados a los nuevos desarrollos, más allá de incrementar únicamente los montos de inversión.

Asimismo, destacó la disposición de los mandatarios estatales y autoridades municipales para colaborar con el Gobierno federal en los proyectos de desarrollo.

¿Cómo se relaciona el Plan México con las nuevas inversiones industriales?

Sheinbaum defendió la existencia de una política industrial orientada a fortalecer el mercado interno, sustituir importaciones en sectores estratégicos, impulsar la creación de empresas y mantener el crecimiento de las exportaciones.

Como ejemplo, mencionó los 20 nuevos parques industriales anunciados este jueves, que forman parte de la meta de 100 desarrollos contemplados durante su administración.

La presidenta señaló que estas inversiones deben acompañarse de una mayor participación de proveedores mexicanos y de acuerdos que permitan producir en el país insumos que actualmente se importan.

En ese sentido, recordó que su Gobierno alcanzó un compromiso con Nestlé, empresa que anunció una inversión de mil millones de dólares, para sustituir en un plazo de dos años parte de sus importaciones por producción nacional, incluido el uso de café mexicano.

Por su parte, Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, explicó que los nuevos parques industriales estarán enfocados en manufactura, logística y proveeduría, con la expectativa de recibir a más de 170 empresas.

Sheinbaum reiteró que la coordinación con los gobiernos estatales y municipales será importante para facilitar la inversión, desarrollar infraestructura y avanzar en los proyectos de vivienda. El encuentro del 21 de octubre también incluyó compromisos para simplificar trámites y reforzar la colaboración institucional.

IO