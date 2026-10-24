Alfonso Durazo viaja a Tucson para convivir con su familia y celebrar cumpleaños de su nieta

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que se encuentra en Tucson, Arizona, donde aprovechó el fin de semana para convivir con su familia y visitar a sus nietos.

A través de un mensaje acompañado de un video en redes sociales, el mandatario estatal compartió parte de su estancia en esa ciudad estadounidense y señaló que uno de los momentos principales fue la celebración del tercer cumpleaños de su nieta.

“Andamos por Tucson, aprovechando estos días para convivir en familia y ver a mis nietos”, expresó Durazo en su publicación.

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Durazo comparte celebración familiar en Tucson

El gobernador explicó que este fin de semana pudo participar en el festejo por los tres años de su nieta, una actividad que describió como uno de los momentos más especiales de estos días.

“Este fin de semana me tocó disfrutar de uno de los momentos más bonitos: celebrar el tercer cumpleaños de mi nieta”, agregó en su mensaje.

La publicación se centró en la convivencia familiar del mandatario durante su estancia en Tucson y fue acompañada por imágenes conviviendo con sus nietos.

Andamos por Tucson, aprovechando estos días para convivir en familia y ver a mis nietos. Este fin de semana me tocó disfrutar de uno de los momentos más bonitos: celebrar el tercer cumpleaños de mi nieta. ¡Que tengan un excelente fin de semana! https://t.co/5L9x23TfbY — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 24, 2026

Gobernador de Sonora desea buen fin de semana

Durazo cerró su publicación con un mensaje dirigido a sus seguidores: “¡Que tengan un excelente fin de semana!”.

Alfonso Durazo ocupa la gubernatura constitucional de Sonora desde septiembre de 2021 y su mandato concluye en septiembre de 2027, de acuerdo con información oficial.

IO