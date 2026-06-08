Claudia Sheinbaum celebra aclaración de EU sobre visas de Durazo y Américo Villarreal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un permiso especial de entrada a ese país.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal se refirió a las versiones periodísticas que señalaban una supuesta cancelación de visas por motivos de seguridad y la presunta existencia de un “parole” o permiso especial para ambos mandatarios estatales.

Sheinbaum afirmó que la aclaración del DHS ayuda a desmontar versiones que, desde su perspectiva, forman parte de intentos por afectar la relación entre México y Estados Unidos, así como la imagen de su gobierno.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Alfonso Durazo y Américo Villarreal?

La presidenta destacó que una institución del gobierno estadounidense haya señalado que no existe tal permiso especial para los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

De acuerdo con la información citada por la mandataria, el DHS respondió a una solicitud sobre si había otorgado un “Significant Public Benefit Parole”, figura migratoria usada para permitir el ingreso temporal de personas consideradas inadmisibles bajo ciertas condiciones.

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La dependencia estadounidense indicó que Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no reciben el beneficio de ese permiso, lo que fue retomado por Sheinbaum como una aclaración relevante frente a los reportes difundidos.

Sheinbaum acusa campaña de críticas desde sectores de derecha

La mandataria sostuvo que continuarán las noticias falsas y los intentos por deteriorar la relación bilateral. Señaló a sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y de México de impulsar críticas contra su administración.

🚨 #ÚltimaHora | El Departamento de Seguridad Nacional de EU negó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal cuenten con un permiso especial de ingreso al país, como señalaron algunos reportes. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no aclararon si sus visas… pic.twitter.com/hhXeBWVB57 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 8, 2026

Sheinbaum consideró que estos señalamientos podrían intensificarse en el contexto electoral estadounidense de noviembre y también con miras a los comicios de 2027 en México.

La presidenta afirmó que su gobierno mantiene respaldo social y aseguró que la situación política en México es distinta a la de otros países.

Con este posicionamiento, Sheinbaum buscó cerrar la polémica sobre las visas de Durazo y Villarreal, al tiempo que enmarcó el tema dentro de una disputa política y mediática entre sectores conservadores de ambos países.

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