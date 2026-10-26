Paro nacional de transportistas hoy 26 de octubre: carreteras con posibles bloqueos y qué exige Canacar

Este lunes 26 de octubre de 2026, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) mantiene su convocatoria a un paro nacional de transportistas para exigir al Gobierno federal soluciones ante la inseguridad carretera, las extorsiones, los altos costos operativos y las disposiciones fiscales que afectan al sector.

La movilización fue anunciada por Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar, quien solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las demandas de los empresarios y operadores.

La convocatoria se mantiene pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que diversas organizaciones transportistas aceptaron participar en mesas de diálogo para evitar afectaciones a la ciudadanía.

¿Qué carreteras podrían presentar bloqueos por el paro de transportistas?

De acuerdo con reportes sobre la movilización, las posibles afectaciones se concentran en autopistas de acceso a la Ciudad de México, Estado de México y corredores logísticos de distintas regiones del país.

Entre las vialidades señaladas se encuentran:

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México-Querétaro, particularmente en la zona de Tepotzotlán.

México-Pachuca y México-Puebla.

México-Toluca y México-Cuernavaca.

Chamapa-Lechería y Circuito Exterior Mexiquense.

Ecatepec-Pirámides, Peñón-Texcoco y Arco Norte.

Salamanca-Celaya y carretera federal 45.

Monterrey-Laredo, Monterrey-Reynosa y Monterrey-Saltillo.

México-Guadalajara y Guadalajara-Colima.

Culiacán-Mazatlán.

Las rutas forman parte de los puntos donde se prevén concentraciones o posibles afectaciones. Su inclusión no significa que todas se encuentren bloqueadas, pues las condiciones dependerán del desarrollo de las manifestaciones.

¿Qué exigen los transportistas en el paro nacional?

Augusto Ramos Melo señaló que el autotransporte de carga enfrenta problemas de robos, extorsiones, cobro de piso, deterioro de infraestructura y sobrecostos derivados de regulaciones estatales y municipales.

También solicitó revisar las disposiciones fiscales que, según el sector, incrementan la presión económica sobre las empresas formales.

Entre las principales exigencias destaca modificar la estrategia de seguridad carretera, mejorar las condiciones de las autopistas y establecer mecanismos de apoyo para los transportistas afectados por hechos delictivos.

Segob mantiene abierta mesa de diálogo con Canacar

La Secretaría de Gobernación informó que varias organizaciones del sector aceptaron negociar con el Gobierno federal, mientras Canacar sostuvo su convocatoria al paro.

La dependencia reiteró que permanece abierta una mesa de trabajo y pidió evitar acciones que afecten el tránsito vehicular y el traslado de mercancías.

Aunque inicialmente distintas organizaciones respaldaron las movilizaciones, algunas se deslindaron durante el fin de semana, por lo que la participación no será uniforme en todo el país.

AIFA pide tomar precauciones por posibles afectaciones carreteras

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pidió a sus usuarios considerar las posibles complicaciones viales en los accesos a la terminal aérea, especialmente en rutas como Chamapa-Lechería y México-Pachuca.

El aeropuerto informó que mantendrá sus operaciones habituales, por lo que recomendó prever tiempo adicional para los desplazamientos.

Los automovilistas y operadores de carga deberán consultar los avisos de las autoridades carreteras para identificar cierres efectivos, circulación lenta o desvíos durante la jornada de este lunes 26 de octubre.

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