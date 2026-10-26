Hacienda revela qué transportistas perderán estímulo fiscal en 2027: solo afectará a 170 empresas

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que la modificación al estímulo fiscal por el pago de peajes para 2027 afectará únicamente a 170 empresas de autotransporte, equivalentes al 6 por ciento de los contribuyentes que utilizan este mecanismo.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario explicó que la propuesta busca reducir el límite de ingresos anuales para acceder al beneficio, de 300 millones a 250 millones de pesos.

La explicación se presentó en el contexto del paro nacional convocado por organizaciones de transportistas, que han expresado inconformidad por los costos operativos, la inseguridad carretera y las modificaciones fiscales.

¿Qué cambiará en el estímulo fiscal para transportistas en 2027?

Amador Zamora explicó que desde 2002 el sector cuenta con un mecanismo que permite deducir el costo de los peajes y, adicionalmente, acreditar parte de ese gasto contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En 2019, el Gobierno federal estableció un límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales para acceder al estímulo, ante el crecimiento de su costo para las finanzas públicas.

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Para el ejercicio fiscal 2027, Hacienda propone reducir ese umbral a 250 millones de pesos de ingresos anuales.

El secretario precisó que, de las 2 mil 580 empresas que utilizan este mecanismo, solamente 170 dejarían de recibir el beneficio, mientras que el 94 por cienti restante mantendría el acceso.

También aseguró que los pequeños transportistas, incluidos los propietarios de una o dos unidades, no resultarían afectados por este ajuste.

Hacienda estima ingresos adicionales por 4,500 millones de pesos

El titular de Hacienda detalló que el estímulo fiscal por peajes representa un beneficio estimado de 13 mil 900 millones de pesos para 2026.

Con la reducción del límite de ingresos, la dependencia calcula obtener 4 mil 500 millones de pesos adicionales para la Hacienda pública durante 2027.

Amador Zamora sostuvo que el ajuste busca equilibrar los apoyos al autotransporte con las necesidades de las finanzas públicas, sin eliminar los beneficios destinados a la mayoría de los contribuyentes.

Autotransporte recibe apoyos fiscales por 115 mil millones de pesos

El funcionario explicó que el estímulo por peajes no es el único mecanismo de apoyo fiscal disponible para las empresas transportistas.

Señaló que el sector también cuenta con beneficios relacionados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel.

Según las cifras presentadas por Hacienda, los beneficios fiscales otorgados al autotransporte alcanzaron aproximadamente 115 mil millones de pesos en 2025.

Amador Zamora consideró que estos mecanismos contribuyen a reducir los costos de operación de una actividad que tiene efectos directos en los precios de mercancías y servicios.

Sheinbaum anuncia reunión con transportistas este lunes

Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum respaldó la explicación del secretario de Hacienda y afirmó que el ajuste fiscal afectará principalmente a un grupo reducido de empresas de mayores ingresos.

La presidenta señaló que las autoridades federales mantienen reuniones sobre seguridad carretera con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

También informó que la Secretaría de Gobernación ofreció recibir a representantes del autotransporte este lunes 26 de octubre, a las 11:00 horas, para revisar sus planteamientos.

Por su parte, Canacar ha solicitado reconsiderar la disminución del límite de ingresos, al advertir que algunas empresas podrían enfrentar mayores costos de operación y dificultades para mantener sus inversiones y empleos.

La mandataria reiteró que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender tanto sus preocupaciones fiscales como los problemas de seguridad en las carreteras del país.

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