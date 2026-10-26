Presidenta Claudia Sheinbaum descarta aumento de precios en la canasta básica por paro de transportistas y cambios fiscales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que los cambios fiscales que motivaron las protestas de un grupo de transportistas provoquen incrementos en los precios de los productos de la canasta básica o afectaciones en el transporte de mercancías.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la modificación al estímulo fiscal por el pago de peajes únicamente afectará a 170 empresas de autotransporte, de un universo de más de 2 mil 500 contribuyentes que utilizan este beneficio.

Sheinbaum sostuvo que se trata de compañías de mayores ingresos y que el ajuste no representa un cambio generalizado para el sector.

¿Subirán los precios de la canasta básica por los cambios fiscales al transporte?

Ante la preocupación sobre un posible encarecimiento de alimentos y productos esenciales, la presidenta aseguró que la medida no tendrá consecuencias sobre los precios al consumidor.

"No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país", afirmó.

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Sheinbaum explicó que la propuesta de Hacienda consiste en reducir de 300 millones a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan acceder al estímulo fiscal relacionado con los peajes.

Aclaró que las compañías transportistas conservarán otros beneficios tributarios, entre ellos los relacionados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel.

Sheinbaum explica por qué Hacienda modificará el estímulo fiscal

La mandataria señaló que la Secretaría de Hacienda considera excesivo el beneficio que recibían determinadas empresas mediante el mecanismo fiscal aplicado al pago de peajes.

Por ello, defendió la reducción del límite de ingresos y sostuvo que el ajuste está dirigido a un grupo reducido de grandes compañías.

También rechazó que la modificación fiscal justifique cambios en las rutas habituales del transporte de carga hacia la Ciudad de México.

Finalmente, recordó que las autoridades federales mantienen una mesa de trabajo con representantes del autotransporte para revisar sus inconformidades.

La afirmación sobre la ausencia de aumentos en la canasta básica corresponde a la postura del Gobierno federal; el impacto efectivo dependerá también del desarrollo y alcance de las movilizaciones.

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