“Si no hay respuesta, seguiremos”: Transportistas de Quintana Roo amenazan con bloquear los cuatro carriles del boulevard Colosio

Transportistas advirtieron que este martes 27 de octubre bloquearán los cuatro carriles del bulevar Colosio, en Cancún, si no reciben una respuesta del Gobierno a sus demandas, y aseguraron que mantendrán la medida incluso ante las posibles consecuencias o amenazas de las autoridades de Quintana Roo.

En un video, un transportista, señaló que continuarán con su manifestación ante la falta de respuesta de las autoridades, pero advirtió que las acciones se intensificarán con el cierre total de la circulación.

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“Si el gobierno nos amenaza, nos amedrenta, vamos a bloquear completamente los cuatro carriles. Somos transportistas”, expresó, al insistir en que hasta ahora se han manifestado de manera pacífica.

La advertencia se produce después de las protestas del lunes 26 de octubre, que ocasionaron afectaciones viales en Quintana Roo.

Durante la tarde, las autoridades reportaron la reapertura de los puntos carreteros afectados; sin embargo, el movimiento transportista continuó sin un acuerdo definitivo sobre sus demandas.

Los transportistas advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, este martes cerrarán por completo los cuatro carriles del bulevar Colosio, lo que podría generar afectaciones a la circulación en Cancún.