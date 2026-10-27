Síguenos

Última hora

México

Presidenta de México cuestiona paro de Canacar a pesar de que había diálogo abierto

Quintana Roo / Cancún

“Si no hay respuesta, seguiremos”: Transportistas de Quintana Roo amenazan con bloquear los cuatro carriles del boulevard Colosio

A través de un video, transportistas anunciaron que seguirán con sus protestas si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

En un video, un transportista aseguró que mantendrán su manifestación y que no cederán ante posibles amenazas de las autoridades
En un video, un transportista aseguró que mantendrán su manifestación y que no cederán ante posibles amenazas de las autoridades / Redes sociales

Transportistas advirtieron que este martes 27 de octubre bloquearán los cuatro carriles del bulevar Colosio, en Cancún, si no reciben una respuesta del Gobierno a sus demandas, y aseguraron que mantendrán la medida incluso ante las posibles consecuencias o amenazas de las autoridades de Quintana Roo.

En un video, un transportista, señaló que continuarán con su manifestación ante la falta de respuesta de las autoridades, pero advirtió que las acciones se intensificarán con el cierre total de la circulación.

El paro de transportistas provocó afectaciones viales en Yucatán y Quintana Roo.

Noticia Destacada

Paro de transportistas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo: ¿terminaron los bloqueos?

“Si el gobierno nos amenaza, nos amedrenta, vamos a bloquear completamente los cuatro carriles. Somos transportistas”, expresó, al insistir en que hasta ahora se han manifestado de manera pacífica.

La advertencia se produce después de las protestas del lunes 26 de octubre, que ocasionaron afectaciones viales en Quintana Roo.

Durante la tarde, las autoridades reportaron la reapertura de los puntos carreteros afectados; sin embargo, el movimiento transportista continuó sin un acuerdo definitivo sobre sus demandas.

Los transportistas advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, este martes cerrarán por completo los cuatro carriles del bulevar Colosio, lo que podría generar afectaciones a la circulación en Cancún.

Te puede interesar