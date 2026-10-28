Abaten a “Chuy Peñuelas” en Sinaloa; EU ofrecía recompensa de 5 millones de dólares

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que dos personas murieron durante un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Sinaloa, entre ellas el presunto operador criminal Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario explicó que los hechos ocurrieron durante un operativo desplegado en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, como parte de las acciones federales para combatir a las organizaciones delictivas en la entidad.

De acuerdo con la información preliminar compartida por García Harfuch, González Peñuelas era identificado como uno de los operadores del Cártel de Guasave y el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información relacionada con él.

¿Qué ocurrió durante el enfrentamiento de la Marina en Sinaloa?

El titular de la SSPC detalló que los elementos navales fueron agredidos con armas de fuego por presuntos integrantes de una célula criminal durante el operativo.

Los efectivos respondieron al ataque y, como resultado del enfrentamiento, dos personas perdieron la vida.

García Harfuch señaló que, conforme a la información disponible, una de las personas fallecidas sería Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas”.

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El funcionario no precisó la identidad de la segunda persona fallecida ni reportó detenciones relacionadas con los hechos.

Marina asegura cuatro vehículos robados y armas largas en Sinaloa

Como resultado de la intervención, las fuerzas federales aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

García Harfuch informó que todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución encargada de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina precisó que la identidad de las personas fallecidas se encontraba pendiente de confirmación mediante los procedimientos periciales.

¿Quién era “Chuy Peñuelas”, presunto operador del Cártel de Guasave?

Jesús González Peñuelas era señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su detención.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades estadounidenses, González Peñuelas estaba vinculado con una organización dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas y otras sustancias ilícitas hacia ese país.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque. Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Harfuch confirma continuidad de los operativos de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad señaló que la intervención forma parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para combatir a los grupos delictivos que operan en Sinaloa.

También destacó la coordinación entre las instituciones federales y las labores de inteligencia utilizadas para desarrollar estos operativos.

"Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad", expresó.

Las autoridades federales mantendrán las investigaciones para determinar las circunstancias del enfrentamiento y completar la identificación de las personas fallecidas.

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