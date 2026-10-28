Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 25 mil millones de pesos para solucionar problemas de agua en Guadalajara

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión conjunta de aproximadamente 25 mil millones de pesos para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante la construcción de dos acueductos, la renovación de plantas potabilizadoras y obras de saneamiento.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Gobierno federal aportará 14 mil 500 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Jalisco destinará 10 mil 200 millones.

El proyecto busca atender los problemas de contaminación y suministro que afectan a distintos municipios metropolitanos, con obras que comenzarán en 2027 y tendrán un periodo estimado de ejecución de dos años.

¿Qué obras de agua anunció Sheinbaum para Guadalajara?

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la Federación construirá dos acueductos para fortalecer los sistemas de abastecimiento.

El primero conectará la planta de bombeo de Santa Cruz con el tanque del Cerro del Cuatro. Tendrá una longitud de 42 kilómetros, capacidad para transportar 8 mil litros de agua por segundo y una inversión de 9 mil 300 millones de pesos.

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El segundo acueducto conectará la presa Calderón con San Gaspar, con una capacidad de conducción de 3 mil 500 litros por segundo y una inversión estimada de 5 mil 200 millones de pesos.

Esta última obra permitirá aprovechar mejor la infraestructura de la presa El Zapotillo y ampliar la capacidad de tratamiento de agua en San Gaspar.

Jalisco renovará planta potabilizadora de Miravalle

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que el estado destinará aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos a la renovación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, cuya infraestructura tiene alrededor de 70 años.

Explicó que la primera etapa, con capacidad para tratar 3 mil litros por segundo, deberá concluir en marzo de 2027 para iniciar operaciones en abril.

La modernización completa permitirá alcanzar una capacidad de 7 mil 500 litros por segundo.

Lemus aseguró que las obras buscan recuperar los caudales de agua y reducir los cortes de suministro que afectan a diferentes colonias de Guadalajara.

Conagua detecta 150 descargas irregulares de aguas residuales

Efraín Morales explicó que parte de los problemas de calidad del agua se originan en las descargas contaminantes localizadas entre la presa La Calera, la presa Las Pintas y la planta de Miravalle.

El funcionario detalló que se identificaron 150 descargas irregulares, de las cuales 80 ya fueron clausuradas.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco construye una red de colectores para evitar que las aguas residuales lleguen al sistema de abastecimiento.

Las autoridades prevén concluir estos trabajos de saneamiento en diciembre de 2026.

Obras permitirán suministrar más agua a Guadalajara

El director de Conagua señaló que la nueva infraestructura permitirá incrementar el suministro en mil 200 litros por segundo, volumen equivalente al abastecimiento de aproximadamente 500 mil personas.

Asimismo, indicó que los proyectos buscan garantizar mejores condiciones de suministro y calidad del agua durante los próximos 30 años.

Morales también sostuvo que el esquema de inversión pública permitirá evitar una deuda que podría alcanzar los 56 mil millones de pesos.

Gobierno de Jalisco recupera planta potabilizadora de Toluquilla

Durante el anuncio, Pablo Lemus informó que el Gobierno estatal recuperó el control de la planta potabilizadora número cuatro, ubicada en Toluquilla, que había sido entregada a un operador privado en 2012.

El gobernador explicó que la instalación debía aportar mil litros de agua por segundo, pero únicamente suministraba alrededor de una décima parte del volumen comprometido.

Lemus aseguró que las obras hidráulicas se realizarán sin endeudamiento, sin privatización y sin aumentos en las tarifas del agua para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Finalmente, Sheinbaum destacó que la construcción de los acueductos y la renovación de infraestructura permitirán fortalecer el sistema de abastecimiento y aprovechar la capacidad de la presa El Zapotillo, con el objetivo de atender a largo plazo los problemas de cantidad y calidad del agua en Guadalajara.

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