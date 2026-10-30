Rutas Va y Ven extenderán su horario por el Paseo de las Ánimas 2026 en Mérida: consulta las últimas salidas

El servicio de transporte público Va-y-Ven extenderá sus horarios de operación durante la noche del viernes 30 de octubre, con motivo del Paseo de las Ánimas 2026 en Mérida, para facilitar el traslado de las personas que acudan a las actividades del Festival de las Ánimas.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que las modificaciones permitirán a los asistentes regresar a sus hogares después del recorrido y las actividades programadas por esta celebración.

El horario especial estará vigente hasta las primeras horas del sábado 31 de octubre. De acuerdo con la programación, las últimas salidas de distintas rutas desde el Centro de Mérida se realizarán entre las 12:53 de la noche y la 1:18 de la madrugada, dependiendo del recorrido.

¿A qué hora pasará el último Va-y-Ven el 30 de octubre?

Las últimas salidas de las rutas Va-y-Ven desde el Centro de Mérida se realizarán entre las 12:53 de la noche y la 1:18 de la madrugada del sábado 31 de octubre. Estos son los horarios por ruta:

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R79 Chuburná - Glorieta Los Cantaritos - Francisco de Montejo: 1:10 a. m.

1:10 a. m. R6 60 - Penal - Hospital O'Horán: 1:00 a. m.

1:00 a. m. R25 Santa Isabel: 12:57 a. m.

12:57 a. m. R74 Av. Tecnológico - Vía Montejo - Las Américas: 12:59 a. m.

12:59 a. m. R23 San Haroldo: 1:13 a. m.

1:13 a. m. R44 Prepa 1 - Calle 39 - Los Héroes: 1:02 a. m.

1:02 a. m. R55 Mérida - Cholul: 1:14 a. m.

1:14 a. m. R18 42 Sur - Cielo Alto: 12:54 a. m.

12:54 a. m. R114 Piedra de Agua: 1:05 a. m.

1:05 a. m. R60 San Antonio Cinta: 12:53 a. m.

12:53 a. m. R63 Copó - La Isla: 12:59 a. m.

12:59 a. m. R93 Jacinto Canek - Villas Caucel: 12:58 a. m.

12:58 a. m. R41 63 - Periférico - San Camilo: 1:12 a. m.

1:12 a. m. R107 67 - Mulsay: 12:56 a. m.

12:56 a. m. R95 O'Horán - Ciudad Caucel - Almendros III: 1:00 a. m.

1:00 a. m. R34 Coca - Amalia - San Pedro Noh Pat - Encinos II: 1:12 a. m.

1:12 a. m. R96 Animaya - Bicentenario: 1:15 a. m.

R2 Periférico - Roble - San Marcos: 1:08 a. m.

1:08 a. m. R98 Nora Quintana - Juan Pablo: 1:03 a. m.

1:03 a. m. R78 Chuburná - CICY - Prepa 8 - CRIT: 1:00 a. m.

1:00 a. m. R97 65 - Centenario - Bosques del Poniente - Anikabil: 12:57 a. m.

12:57 a. m. R105 69 Poniente - Xoclán: 1:18 a. m.

1:18 a. m. R73 Av. Tecnológico - Siglo XXI - The Harbor - Las Américas II: 1:00 a. m.

1:00 a. m. R101 69 Poniente - Madero - Juan Pablo II: 1:02 a. m.

1:02 a. m. R115 Crescencio Rejón - El Roble - Prepa 3: 1:05 a. m.

1:05 a. m. R109 69 - Diamante: 1:03 a. m.

1:03 a. m. R10 Xmatkuil: 12:54 a. m.

12:54 a. m. R90 O'Horán - Jacinto Canek - Cobay Caucel - Piedra Norte: 1:09 a. m.

1:09 a. m. R35 Gálvez - Villas de Oriente Ruta 2: 1:11 a. m.

1:11 a. m. R26 Gálvez - Villas de Oriente Ruta 1: 1:12 a. m.

1:12 a. m. R28 Kanasín - Naranjos 2: 1:13 a. m.

1:13 a. m. R49 Chichí Suárez - Sitpach - Santa María Chí: 1:03 a. m.

1:03 a. m. R810 Mérida - Conkal: 1:11 a. m.

1:11 a. m. R67 Centro - Temozón - Chablekal: 1:06 a. m.

1:06 a. m. R70 Mérida - Komchén - Sierra Papacal: 1:15 a. m.

1:15 a. m. R1 Emiliano Zapata II - Paso Texas - Hospital O'Horán: 12:56 a. m.

12:56 a. m. R117 58 Emiliano Zapata Sur - Tecoh: 1:00 a. m.

1:00 a. m. R4 60 Periférico - Guadalupana: 12:54 a. m.

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¿Hasta qué hora funcionará el Va-y-Ven por el Paseo de las Ánimas?

El horario especial contempla salidas desde el Centro de Mérida hasta la 1:18 de la madrugada del sábado 31 de octubre. La hora exacta dependerá de la ruta que utilicen los pasajeros.

Por su parte, los servicios nocturnos del sistema Va-y-Ven conservarán sus horarios habituales, por lo que se recomienda a los usuarios verificar previamente los recorridos y frecuencias para organizar sus traslados.

Con esta ampliación, la ATY busca facilitar la movilidad durante el Paseo de las Ánimas, uno de los eventos con mayor afluencia del Festival de las Ánimas en Mérida.