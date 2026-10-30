Claudia Sheinbaum anuncia llegada de 47 equipos médicos al IMSS; serán distribuidos en 39 hospitales del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este viernes 30 de octubre de 2026 la llegada de 47 equipos médicos especializados que serán distribuidos en 39 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para fortalecer los servicios de diagnóstico y atención a pacientes.

Durante su conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria realizó un enlace con el almacén central del IMSS en Vallejo, Ciudad de México, donde el director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, presentó los dispositivos recibidos.

El funcionario explicó que esta primera entrega incluye 20 equipos de ultrasonido con visualización 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores multiparamétricos de signos vitales, destinados principalmente a mejorar los servicios hospitalarios y las áreas de cuidados intensivos.

¿Qué hospitales del IMSS recibirán los 47 equipos médicos?

Zoé Robledo informó que los dispositivos serán enviados a 39 hospitales ubicados en distintas entidades del país, entre ellas Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila.

Entre las localidades beneficiadas mencionó Parral, Anáhuac, Casimiro Castillo, Cuautla, Apodaca, Huatulco, Tuxtepec, Tepeji del Río, Ciudad Sahagún, Cozumel, Guasave, Empalme, Miguel Alemán, Reynosa, San Luis de la Paz, Texcoco y Palaú.

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El director del Seguro Social detalló que la distribución responde a las necesidades identificadas durante la estrategia Piso por Piso, en la que médicos, enfermeras y personal técnico solicitaron directamente el equipamiento necesario para sus unidades.

Nuevos electrocardiógrafos del IMSS permitirán detectar infartos

Durante el enlace, la doctora Villagrán, del hospital de Anáhuac, Chihuahua, explicó que su unidad recibió un electrocardiógrafo que llevaba más de cinco años solicitando.

La médica señaló que el dispositivo anterior presentaba fallas frecuentes y dificultades para conseguir refacciones, lo que en ocasiones obligaba a trasladar pacientes sin realizar previamente el estudio.

Con el nuevo equipo, indicó, el personal podrá identificar oportunamente alteraciones cardiacas relacionadas con posibles infartos y realizar valoraciones preoperatorias.

Por su parte, el doctor Carmona, del Hospital General de Zona número 71 de Veracruz, explicó que su unidad recibió un ultrasonido de alta gama para efectuar estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos.

El especialista destacó que esta tecnología permitirá obtener diagnósticos más precisos y oportunos para determinar los tratamientos de los pacientes.

IMSS contempla adquirir 2 mil 917 equipos médicos en 120 días

Zoé Robledo informó que los primeros 47 dispositivos llegaron al almacén central el jueves 29 de octubre y que este viernes se realizaría la capacitación del personal encargado de utilizarlos.

La entrega corresponde a la quinta medida del programa 12 acciones en 120 días, presentado por el Gobierno federal el martes 27 de octubre.

El plan contempla la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos para fortalecer distintos servicios hospitalarios, además de otras medidas destinadas a mejorar la atención y las condiciones laborales en el instituto.

El titular del IMSS señaló que continuará la distribución del equipamiento conforme a las necesidades expresadas por el personal de salud.

Con esta primera entrega, el Seguro Social inició la recepción de dispositivos especializados para 39 hospitales, como parte de las acciones previstas para modernizar los servicios médicos y mejorar la atención a los derechohabientes.

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