Realizan en Chetumal ceremonia por los 205 años de la Armada de México

La Décima Primera Zona Naval realizó una ceremonia conmemorativa por el 205 aniversario del Nacimiento de la Armada de México y el 202 aniversario de la Promulgación de la Constitución Federal de 1824, acto que se desarrolló en las instalaciones de la Base Aeronaval de Chetumal con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como de personal naval.

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la Décima Primera Zona Naval, contralmirante Javier Mendoza Rosales, quien presidió el acto protocolario en un recinto que para la ocasión reunió a mandos, elementos de la Secretaría de Marina e invitados oficiales.

El evento se inscribe en el calendario cívico-militar que cada año recuerda los orígenes de la institución naval y su vínculo con el marco constitucional del país. Durante el acto, representantes de los gobiernos estatal y municipal hicieron un reconocimiento público a la labor de la Secretaría de Marina.

Noticia Destacada Isla Mujeres conmemora los 205 años de la Armada de México

En su mensaje, destacaron el compromiso, el honor y la lealtad de sus integrantes, a quienes atribuyeron la tarea cotidiana de velar por la seguridad y el bienestar de las y los quintanarroenses, una labor que en la entidad abarca tanto el litoral caribeño como la zona fronteriza del sur del estado.

La conmemoración hace referencia a dos acontecimientos de la historia nacional. El primero es el nacimiento de la Armada de México, cuyo aniversario se celebra de manera oficial en esta fecha, y el segundo es la promulgación de la Constitución Federal de 1824, el primer texto que organizó al país como república federal tras la consumación de la Independencia. Ambos hechos fueron evocados durante el evento como parte de la memoria institucional.

Noticia Destacada Balean una sucursal de BBVA en Puerto Aventuras

Concluida la ceremonia en la Base Aeronaval, las actividades continuaron en el muelle fiscal de la ciudad, donde se llevó a cabo el evento denominado Malecón 205 Años del Nacimiento de la Armada de México, una jornada abierta al público que buscó acercar a la población con el trabajo que realiza la institución.

En ese espacio se montaron exhibiciones de embarcaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina, que permanecieron a la vista de quienes acudieron a la ribera de la bahía. Personal naval estuvo presente para atender a los asistentes y explicarles las características de las unidades, como un ejercicio de proximidad social entre los elementos navales y la ciudadanía.

Una de las actividades que registró mayor participación fue la posibilidad de que los habitantes abordaran las embarcaciones. Familias, niñas, niños y jóvenes subieron a las unidades, recorrieron sus cubiertas y conocieron de cerca parte del equipamiento con el que operan los marinos, bajo la supervisión del personal asignado a cada embarcación.

La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia, con el malecón como punto de reunión para quienes se acercaron a observar las exhibiciones. Al cierre de las actividades no se reportaron incidentes, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.