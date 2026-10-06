Presidenta Sheinbaum aclara caso de academia policial en Querétaro: “Sí puede operar”, pero debe recibir autorización federal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este martes 6 de octubre la situación de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro, después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que el gobierno estatal sí había informado previamente sobre la visita del embajador estadounidense Ronald D. Johnson.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el punto en discusión no es la visita del diplomático ni la construcción de la academia, sino el procedimiento que debe seguirse cuando existe cooperación con un gobierno extranjero en materia de seguridad.

La presidenta reconoció que la SRE recibió información sobre la visita de Johnson, pero sostuvo que esa notificación no equivale a una autorización federal para que agencias estadounidenses participen en la academia.

El evento para colocar la primera piedra fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y contó con Ronald Johnson y autoridades estatales. La propia Fiscalía de Querétaro informó que el proyecto contempla cooperación e intercambio de conocimientos en materia de seguridad y procuración de justicia.

¿Qué aclaró Sheinbaum sobre la academia policial de Querétaro?

Sheinbaum explicó que los estados pueden mantener intercambios internacionales en distintos ámbitos, pero cuando se trata de seguridad pública, los proyectos deben sujetarse a mecanismos federales.

La mandataria señaló que el Gobierno de Querétaro notificó sobre la presencia del embajador, pero indicó que en esa comunicación no se solicitó autorización específica para una academia en la que participarían agencias de Estados Unidos.

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“Lo único que se le pide al Gobierno de Querétaro es que siga los procedimientos”, resumió.

De acuerdo con la presidenta, el proyecto puede continuar y recibir participación estadounidense siempre que obtenga las autorizaciones correspondientes.

¿Qué autorización necesita la academia de Querétaro?

Sheinbaum señaló que una entidad que pretenda desarrollar cooperación internacional en seguridad debe presentar el proyecto ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, la propuesta debe analizarse en el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), integrado por dependencias del Gabinete de Seguridad y la Cancillería. Este órgano puede aprobar o rechazar el proyecto y, en caso favorable, la SRE emite el dictamen correspondiente.

La presidenta sostuvo que este procedimiento deriva de disposiciones constitucionales, la Ley de Seguridad Nacional y las reglas aplicables a la relación entre entidades federativas y gobiernos extranjeros.

Sheinbaum agregó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 se identificaron nueve proyectos de cooperación de Querétaro con agencias estadounidenses que sí pasaron por el GANSEG: ocho relacionados con la Fiscalía estatal y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La nueva academia, puntualizó, todavía no figura entre los proyectos aprobados.

Sheinbaum dice que México no se opone a cooperación con Estados Unidos

La mandataria insistió en que su Gobierno no rechaza la cooperación internacional en seguridad, sino que exige que se realice conforme a las leyes mexicanas y mediante las instituciones federales correspondientes.

El Gobierno federal mantiene como uno de sus ejes la coordinación entre instituciones de seguridad y entidades federativas, además de contar con programas para homologar capacitación de mandos federales, estatales y municipales.

Sheinbaum sostuvo que las relaciones con Estados Unidos deben mantenerse bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

Continúan operativos espejo en la frontera con Estados Unidos

Durante la misma conferencia, la presidenta también fue cuestionada sobre los reportes de disparos contra integrantes de la Guardia Costera estadounidense en la frontera.

Sheinbaum indicó que existe comunicación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte, así como entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Mientras se mantiene el intercambio de información, ambos países realizan operativos espejo, lo que significa que cada gobierno despliega fuerzas dentro de su propio territorio.

La presidenta sostuvo que estas acciones forman parte de la coordinación bilateral y buscan evitar incidentes o interpretaciones equivocadas en la zona fronteriza.

IO