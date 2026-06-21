Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos tras video publicado en redes sociales

La confrontación política entre Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ha escalado de forma drástica este domingo 21 de junio de 2026. El detonante de los últimos días fue la publicación de un video por parte de la mandataria chihuahuense, el cual provocó una dura respuesta de la líder morenista.

Durante este domingo, la gobernadora de Chihuahua publicó un video en sus redes sociales con un mensaje directo al Gobierno Federal. En la grabación, Campos exigió no respaldar, "cobijar" ni proteger a funcionarios y gobernantes señalados por delitos en los Estados Unidos, haciendo una clara alusión al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Campos criticó la postura de Morena, calificándola indirectamente como un "gobierno de la muerte", y argumentó que una defensa real de la soberanía no debe ser "ciega ni irracional", advirtiendo los diversos riesgos económicos y de seguridad frente a las advertencias comerciales y militares deslizadas por autoridades de Estados Unidos.

Ante esto; Ariadna Montiel, publicó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Sin mencionar directamente el nombre de Rocha Moya, Montiel arremetió contra la gobernadora cuestionando severamente su autoridad moral para hablar de seguridad y soberanía nacional.

Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos en su cuenta de X. / X: @A_MontielR

"¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de 'seguridad y soberanía' después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas?", reviró Montiel en su mensaje publicado en su cuenta de X.

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