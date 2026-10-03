México aclara despliegue de EU en Texas: son “operaciones espejo” para reforzar la frontera

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que el despliegue de aproximadamente 500 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Valle del Río Grande, Texas, forma parte de las acciones de coordinación que mantienen ambos países para fortalecer la seguridad fronteriza.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que estas actividades corresponden a las llamadas “operaciones espejo”, mediante las cuales México y Estados Unidos desarrollan tareas de vigilancia dentro de sus respectivas jurisdicciones.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es fortalecer las capacidades de detección, contribuir a la seguridad en la frontera y preservar la soberanía de cada nación.

Marina mantiene operativo en Matamoros

En territorio mexicano, la Armada de México, mediante el Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, lleva a cabo la Operación Sable en la franja fronteriza bajo su responsabilidad.

Para estas labores fueron desplegados 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones, recursos destinados a las tareas de vigilancia y seguridad en la zona.

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Por su parte, el Comando Norte de Estados Unidos confirmó mediante sus canales oficiales el despliegue de alrededor de 500 integrantes de sus fuerzas armadas como parte de la Operación Vanguardia Ardiente.

SRE destaca cuatro ejes en la relación bilateral

Ante la presencia de efectivos estadounidenses en la frontera, el Gobierno de México subrayó que la cooperación con Estados Unidos se desarrolla bajo cuatro principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

La Secretaría de Marina precisó que continuará con sus operaciones de seguridad y vigilancia en la frontera norte.

COMUNICADO CONJUNTO. "Marina reitera su compromiso con la relación binacional en materia de seguridad fronteriza y marítima con Estados Unidos".https://t.co/fK1efRIMO2 pic.twitter.com/8KJ5uXRa1J — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 3, 2026

Asimismo, las dependencias federales enfatizaron que cualquier intercambio de información o mecanismo de colaboración con autoridades estadounidenses se realiza mediante los canales institucionales establecidos, dentro de las atribuciones y jurisdicciones correspondientes a cada país.

De esta manera, el Gobierno de México busca dejar claro que las acciones coordinadas en la zona fronteriza se realizan de manera bilateral y bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

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