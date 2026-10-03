EU despliega 500 militares en la frontera con México; refuerza vigilancia en Texas

Estados Unidos desplegará aproximadamente 500 elementos de sus Fuerzas Armadas en el Valle del Río Grande, Texas, como parte de un operativo destinado a reforzar la vigilancia en la frontera con México y ampliar las capacidades de detección en esta zona.

El movimiento forma parte de la denominada Operación Resolución Unificada, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), dentro de la Operación Vanguardia Ardiente.

De acuerdo con información del Comando Norte de Estados Unidos, durante esta semana se realizará el traslado de cientos de militares y personal asociado para fortalecer las operaciones en distintos puntos de la región fronteriza.

¿Cuál es el objetivo del despliegue militar?

Las autoridades estadounidenses señalaron que la misión busca incrementar las capacidades de patrullaje, monitoreo y detección, además de proporcionar apoyo a las agencias federales responsables de la seguridad fronteriza.

Entre las instituciones que recibirán respaldo se encuentran el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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El Comando Norte indicó que las capacidades militares serán empleadas para respaldar la protección de la frontera sur estadounidense y atender posibles amenazas identificadas en zonas consideradas estratégicas.

México realiza operaciones de vigilancia en Tamaulipas

El despliegue estadounidense ocurre mientras México mantiene acciones de vigilancia en su propio territorio fronterizo.

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la llamada Operación Sable en la zona de Matamoros, Tamaulipas, donde participan 159 elementos navales, además de 11 vehículos y dos drones.

Según la información proporcionada por autoridades mexicanas, las acciones de ambos países forman parte de mecanismos de coordinación denominados “operaciones espejo”, mediante los cuales cada nación realiza labores de seguridad desde su respectiva jurisdicción.

Joint Task Force-Southern Border announces Operation Unified Resolve.



Under Operation Ardent Vanguard, we are rapidly repositioning hundreds of service members & equipment to the Rio Grande Valley to support @DHSgov & @CBP.



We remain committed to reinforcing border security,… https://t.co/8T31JnMy3W — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) October 2, 2026

México y Estados Unidos han señalado que estos mecanismos se desarrollan bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

La Marina también indicó que mantendrá sus tareas de vigilancia y seguridad en la frontera norte, mientras que cualquier intercambio de información con autoridades estadounidenses deberá realizarse mediante los canales institucionales correspondientes.

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