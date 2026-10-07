Claudia Sheinbaum rechaza desgaste en Morena y defiende los principios de la Cuarta Transformación en su 15 aniversario

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un desgaste o agotamiento en el movimiento político que dio origen a la Cuarta Transformación, al tiempo que reiteró su pertenencia a Morena durante el 15 aniversario de la organización.

La mandataria fue cuestionada sobre las críticas de la oposición y sobre si el partido habría perdido la percepción de representar una alternativa frente a los gobiernos identificados con el periodo neoliberal.

Ante ello, Sheinbaum destacó su vínculo con Morena y afirmó sentirse orgullosa de formar parte del movimiento. La organización surgió como asociación política en 2011 y posteriormente obtuvo su registro como partido político nacional en 2014.

Gobierno y partido tendrán responsabilidades distintas

Durante su respuesta, la presidenta estableció una diferencia entre las actividades de Morena como partido político y las responsabilidades que corresponden al Gobierno de México.

Señaló que la organización partidista deberá encargarse de las actividades relacionadas con su aniversario y de su propia vida interna. En contraste, sostuvo que la administración federal trabaja bajo los principios y la visión del denominado Humanismo Mexicano.

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La presidenta también sostuvo que quienes llegaron a cargos públicos desde este movimiento tienen la responsabilidad de mantener los principios que, según su planteamiento, distinguen al proyecto político de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum llama a mantener los principios de Morena

Entre los principios que mencionó se encuentran “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, además de mantener una relación cercana con la ciudadanía.

La presidenta ha presentado estos postulados como parte de la conducta que deben observar los funcionarios que provienen del movimiento, más allá de las responsabilidades internas que corresponden al partido.

🔴Claudia Sheinbaum dijo sentirse orgullosa de la 4T y reiteró los tres principios de Morena. Esto se da porque hace unos días, el partido cumplió un aniversario más. https://t.co/eGmUh1jiSy — La Primicia MX (@la_primicia_mx) October 7, 2026

La declaración ocurre mientras Morena conmemora sus 15 años desde su constitución como asociación política, en un momento en que el partido mantiene una amplia presencia en los gobiernos estatales y en el Congreso de la Unión.

Sheinbaum, por su parte, reivindicó su pertenencia al movimiento y sostuvo que desde el Gobierno Federal se mantiene la visión política que identifica como Humanismo Mexicano.

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