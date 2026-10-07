Ejecutivo federal firma Reforma sobre doble nacionalidad para que sea publicada en el DOF

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de la reforma constitucional que establece como requisito la nacionalidad mexicana única para quienes busquen ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo.

La modificación ya cumplió con el procedimiento constitucional después de ser aprobada por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, además de recibir el respaldo de 22 congresos estatales. El 6 de octubre se realizó la declaratoria de constitucionalidad.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el decreto será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación para darle vigencia a la modificación constitucional.

¿A quiénes aplicará la nueva disposición?

De acuerdo con la explicación presentada durante la mañanera, la medida alcanzará a quienes pretendan registrarse como candidatos a:

Presidencia de la República.

Gubernaturas de las entidades federativas.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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La reforma comenzará a aplicarse a partir de 2028, por lo que las elecciones de 2027 no estarán sujetas a esta nueva condición.

Alcalde Luján precisó que las personas que tengan doble nacionalidad podrán conservarla, pero deberán renunciar a la segunda nacionalidad antes de realizar su registro como candidatas o candidatos ante el Instituto Nacional Electoral.

¿Cómo deberán renunciar a la otra nacionalidad?

La consejera jurídica señaló que todavía será necesario establecer las disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento que deberán seguir quienes se encuentren en esta situación.

El trámite no necesariamente se limitará a autoridades mexicanas, ya que también podría involucrar a las instituciones de los países cuya nacionalidad posea la persona interesada.

Por ello, se definirán posteriormente los mecanismos y requisitos que deberán acreditarse antes del registro de una candidatura.

#MañaneraDelPueblo | @LuisaAlcalde, consejera jurídica del @GobiernoMX, señaló que este 7 de octubre se promulgará y publicará en el Diario Oficial de la Federación (#DOF) la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad. Detalló que, conforme a los transitorios, la medida aplicará a partir del proceso electoral de 2028 y exigirá a quienes aspiren a la presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la #CDMX renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse ante el INE. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 7, 2026

Reforma será aplicable desde las elecciones de 2028

Sheinbaum explicó que la modificación constitucional busca establecer que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de registrarse.

La reforma modifica las reglas constitucionales relacionadas con la elegibilidad para estos cargos y establece un nuevo requisito que deberá ser considerado por las autoridades electorales a partir de 2028.

Con la firma presidencial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, concluirá el proceso legislativo de esta reforma constitucional.

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