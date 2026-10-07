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Morena llama a la unidad y cerrar filas en su celebración de 15 años

Durante el evento se hicieron presentes varios gobernadores entre los que estuvieron algunos de la Península de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

7 de oct de 2026

1 min

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Morena llama a la unidad y cerrar filas en su celebración de 15 años.
Morena llama a la unidad y cerrar filas en su celebración de 15 años. / Captura de pantalla.

En el marco de la conmemoración de sus 15 años de existencia, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó a cabo un acto masivo en el Auditorio Nacional con la finalidad de reunir a la estructura nacional, dirigencia, consejeros, legisladores y mandatarios estatales.

Durante la iniciación del evento con motivo de la celebración, se agradeció la presencia de varios gobernadores y políticos pertenecientes al partido. Entre los que se mencionaron a Layda Sansores perteneciente a Campeche; y Mara Lezama actual gobernadora del estado de Quintana Roo.

Morena no se opone a la colaboración con Estados Unidos, pero señaló que esta debe realizarse dentro de los mecanismos previstos por la legislación mexicana

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Morena hace un llamado al cierre de filas

La convocatoria central de la jornada por los 15 años estuvo enfocada en el fortalecimiento de la estructura interna, el llamado a “cerrar filas” y la consolidación de la unidad del proyecto de cara a las siguientes responsabilidades gubernamentales y los procesos electorales de 2027 y 2030.

El evento contó con intervenciones orientadas a preservar los principios fundacionales del movimiento y evitar disputas o divisiones internas en los gobiernos locales y legislativos. Durante la ceremonia se destacaron las ausencias protocolares previamente informadas como la de Claudia Sheinbaum Pardo y el fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Se urgió a los cuadros del partido a traducir el llamado a la unidad en acciones concretas. Dirigentes enfatizaron que la cohesión “no puede limitarse a frases de discurso” o posturas individuales, sino que debe reflejarse en prudencia política, trabajo de campo casa por casa y apertura para evitar fragmentaciones en los gobiernos locales.

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