Claudia Sheinbaum critica regreso de expresidentes a la política: “Tienen el camino abierto”, señala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la reaparición de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo en el debate político nacional, particularmente por sus cuestionamientos a las reformas y políticas impulsadas por su administración.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a una pregunta sobre la participación de los exmandatarios en temas relacionados con la democracia y el proceso electoral de 2027.

Sheinbaum cuestiona participación de expresidentes en la política

La presidenta ironizó sobre la presencia de Vicente Fox en el escenario político y señaló que la oposición recurre a antiguos dirigentes ante la falta de nuevas figuras.

"Lo que llama la atención son sus cuadros políticos jóvenes prominentes como Vicente Fox", expresó.

Sheinbaum recordó que Fox llegó a la Presidencia en 2000 y lo acusó de haber promovido posteriormente el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, cuando este era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

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Asimismo, reiteró sus señalamientos de presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, en las que resultaron ganadores Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, respectivamente.

Sheinbaum defiende libertad de expresión de Fox y Calderón

Pese a sus críticas, la mandataria aseguró que los expresidentes tienen derecho a participar en la vida pública y expresar sus opiniones sobre el Gobierno federal.

"Tienen el camino abierto", afirmó al referirse a su regreso al debate político.

Sheinbaum sostuvo que las declaraciones de los exmandatarios demuestran que existe libertad de expresión en México, incluso cuando cuestionan a su administración.

También consideró contradictorio que algunos expresidentes denuncien restricciones a ese derecho mientras pueden emitir críticas públicas.

Finalmente, señaló que es importante recordar los antecedentes políticos del país, particularmente para las generaciones que no vivieron los gobiernos anteriores.

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