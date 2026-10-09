“Es una gran gobernadora” dice la presidenta Sheinbaum sobre Lorena Cuellar ante denuncias de trata de personas en Tlaxcala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ante los cuestionamientos sobre la presencia de redes de trata de personas en la entidad, particularmente en el municipio de Tenancingo, y aseguró que existen detenciones e investigaciones relacionadas con este delito.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las denuncias de explotación sexual de mujeres y niñas, así como sobre los señalamientos de una posible minimización del problema por parte de las autoridades estatales.

Sheinbaum reconoce trabajo de Lorena Cuéllar en Tlaxcala

La presidenta rechazó los señalamientos sobre una supuesta falta de atención a las víctimas y afirmó que el Gobierno federal mantiene coordinación permanente con las autoridades de Tlaxcala para combatir las redes de trata.

Al preguntarle si mantenía su respaldo a Lorena Cuéllar pese a las denuncias, Sheinbaum respondió: “Sí considero que Lorena es una gran gobernadora”.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum confirma investigación por motín en penal de Mazatlán; reportan nueve reos muertos

La mandataria aseguró que desde el inicio de la administración estatal se han realizado diversas detenciones relacionadas con este delito, aunque no proporcionó cifras durante la conferencia.

Gobierno federal investiga redes de trata de personas en Tlaxcala

Sheinbaum explicó que el Centro Nacional de Inteligencia participa en la revisión de casos relacionados con la trata de personas y que las autoridades mantienen investigaciones en coordinación con el Gobierno estatal.

También mencionó que Quintana Roo enfrenta problemas relacionados con este delito, incluidos casos que afectan a niñas y niños, y señaló que entre las personas detenidas existen ciudadanos extranjeros.

Sobre la atención a las víctimas, afirmó que la Secretaría de las Mujeres ha brindado apoyo a familias que presentan denuncias.

Finalmente, solicitó a su equipo que se proporcionen los datos sobre las detenciones, las personas procesadas y las acciones de atención a víctimas para responder a los cuestionamientos planteados durante la conferencia.

IO