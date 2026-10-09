Yucatán suma 58 casos de golpe de calor en 2026 y se mantiene entre los estados más afectados

Yucatán acumula 58 casos de golpe de calor durante el 2026 y se mantiene entre las entidades del país con mayor número de afectaciones por temperaturas extremas, pese a que registra una disminución en comparación con el año pasado.

El reporte, correspondiente a la Semana Epidemiológica 39 y actualizado al 7 de octubre, indica que durante el mismo periodo de 2025 se habían registrado 68 casos. La cifra actual representa una reducción de 10 casos, equivalente a 14.7 por ciento; sin embargo, el descenso no ha impedido que Yucatán permanezca entre los estados con mayor incidencia de este problema de salud.

En el ámbito peninsular, Yucatán encabeza los registros, por encima de Quintana Roo, que acumula 40 casos, y Campeche, con 13. En conjunto, las tres entidades suman 111 afectaciones por golpe de calor durante el periodo reportado.

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Mayor letalidad en Q. Roo

El comportamiento cambia cuando se observan las defunciones. Quintana Roo concentra siete muertes atribuidas a golpe de calor, Campeche registra dos y Yucatán una.

A nivel nacional, Baja California presenta el mayor número de casos, con 151, seguida de Tabasco, con 133; Sonora, con 131, y Baja California Sur, con 125.

Chiapas suma 78, mientras Oaxaca, Jalisco y Tamaulipas registran 70 cada uno. Nuevo León alcanza 69 y Veracruz, 59. Yucatán aparece inmediatamente después, con sus 58 casos acumulados.

Estos datos colocan a la entidad yucateca entre los estados con mayor número de casos reportados en el país.

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La diferencia con algunas de las entidades que la preceden es mínima, por lo que las temperaturas extremas continúan representando un factor de riesgo para la población, particularmente durante las jornadas de exposición prolongada al calor.

El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura tras una exposición prolongada a condiciones extremas.

El riesgo aumenta durante periodos de altas temperaturas, especialmente entre personas que realizan actividades al aire libre, adultos mayores, menores de edad y quienes presentan enfermedades crónicas.

Aunque los casos registrados en Yucatán disminuyeron respecto del 2025, la entidad mantiene la cifra más alta de la Península y sigue entre los estados con mayor número de afectaciones durante el 2026.