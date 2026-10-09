México prepara pagos digitales en gasolineras y carreteras: así funcionará el nuevo sistema sin comisiones

El Gobierno de México prepara la implementación gradual de pagos digitales en gasolineras y carreteras, como parte de la nueva Ley de Economía Digital, con el objetivo de reducir el uso de efectivo y facilitar las transacciones mediante códigos QR sin comisiones.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes 9 de octubre desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con el Banco de México y las instituciones financieras.

¿Cómo funcionarán los pagos digitales sin comisiones en México?

Peña Merino explicó que la Ley de Economía Digital busca facilitar el uso de mecanismos de pago como CoDi, que permite realizar transferencias mediante códigos QR.

El objetivo es homologar el funcionamiento de estas herramientas en las aplicaciones de bancos e instituciones financieras, para que los usuarios puedan generar o escanear un código y efectuar operaciones de manera sencilla.

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El funcionario señaló que el sistema utilizará la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que permitirá realizar transferencias entre usuarios sin comisiones.

Además, informó que el Banco del Bienestar comenzó a incorporar gradualmente estas funciones en su aplicación móvil.

Gasolineras y carreteras, primeros sectores para reducir uso de efectivo

El titular de la Agencia de Transformación Digital señaló que las gasolineras y las carreteras son dos de los sectores identificados para avanzar hacia una menor utilización de dinero en efectivo.

Detalló que el 99 por ciento de las estaciones de servicio se encuentran en zonas con cobertura de internet y alrededor del 98 por ciento ya cuenta con terminales de punto de venta, condiciones que facilitarían la adopción de los nuevos mecanismos.

Peña Merino confirmó que ya se sostuvieron conversaciones con representantes de ambos sectores para preparar la transición.

Finalmente, aclaró que la implementación será gradual y en coordinación con las empresas involucradas, con el propósito de permitir la adaptación de los usuarios y evitar afectaciones durante el proceso.

IO