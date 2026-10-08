Morena abre registro de aspirantes a coordinaciones municipales en Quintana Roo para 2026-2027: Requisitos y fechas

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena abrió este jueves 8 de octubre el registro de aspirantes a las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, como parte de su proceso interno de organización territorial rumbo al periodo 2026-2027.

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De acuerdo con la convocatoria aprobada durante la XIX Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el pasado 6 de octubre, el procedimiento busca definir a las personas encargadas de fortalecer la estructura del partido, impulsar la integración de comités y coordinar actividades organizativas en los municipios quintanarroenses.

¿Cuándo y dónde será el registro de Morena en Quintana Roo?

La convocatoria establece que el registro permanecerá abierto del 8 al 18 de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, mediante la plataforma electrónica registro.morena.app.

Cada interesado podrá presentar su solicitud para una sola coordinación municipal. Al finalizar el procedimiento, el sistema emitirá un acuse, aunque este documento no garantiza que la solicitud sea aprobada ni que la persona obtenga la coordinación.

¿Quiénes pueden participar?

Entre los principales requisitos establecidos por Morena se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de edad y haber nacido en el municipio donde se pretende participar o acreditar una residencia efectiva mínima de cinco años.

La convocatoria también establece restricciones relacionadas con antecedentes de violencia de género, delitos sexuales, corrupción y obligaciones alimentarias, además de exigir una actividad de formación ética y política organizada por el Instituto Nacional de Formación Política.

Uno de los puntos relevantes es que presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales o federales podrán participar sin necesidad de separarse de sus cargos, mientras que otros servidores públicos deberán acreditar su renuncia o solicitud de licencia conforme a las disposiciones de la convocatoria.

¿Cómo se elegirán los coordinadores municipales?

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena será responsable de valorar los perfiles registrados, tomando en cuenta aspectos como trayectoria, trabajo territorial, reconocimiento ciudadano, compromiso con los principios del partido y capacidad organizativa.

El documento también contempla la posibilidad de evaluar perfiles propuestos por partidos políticos aliados, siempre que cumplan las disposiciones internas aplicables.

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Las coordinaciones que resulten definidas tendrán funciones de organización territorial y fortalecimiento de los comités municipales. El procedimiento no constituye por sí mismo una designación de candidaturas a presidencias municipales, por lo que será necesario distinguir este proceso partidista de las etapas electorales oficiales.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

La convocatoria establece que Morena publicará los registros aprobados a más tardar el 31 de diciembre de 2026, a través de su sitio oficial. La selección podrá apoyarse en encuestas, estudios de opinión y ajustes para garantizar la paridad de género.