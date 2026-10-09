Renán Sánchez Tajonar se registra para la Coordinación municipal de Morena en Cozumel

El diputado local Renán Sánchez Tajonar anunció su registro en el proceso para definir la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Cozumel, procedimiento dirigido a la militancia de Morena.

A través de sus redes sociales, el también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que realizó su registro en la colonia Emiliano Zapata, en Cozumel. “Estoy listo para este nuevo reto por Cozumel, con la misma energía de siempre y con ustedes a mi lado”, escribió.

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De acuerdo con la convocatoria de Morena, el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente en línea.