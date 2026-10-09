Nabil Eljure se registra para la Coordinación municipal de Morena en Chetumal

Nabil Eljure Terrazas anunció este viernes su registro en el proceso para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Othón P. Blanco.

Como parte de su participación, informó que prevé realizar asambleas informativas con la militancia, en apego a los plazos, las disposiciones y las restricciones establecidas en la convocatoria, así como a los lineamientos de la dirigencia.

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El registro forma parte del procedimiento interno para definir la coordinación municipal en Othón P. Blanco y no representa, por sí mismo, una candidatura formal a la presidencia municipal.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente en línea.