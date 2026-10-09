Síguenos

Última hora

Campeche

Confirman captura del interno que se fugó del Cereso de Kobén en Campeche

Quintana Roo / Chetumal

Nabil Eljure se registra para la Coordinación municipal de Morena en Chetumal

El aspirante informó que realizará asambleas informativas con la militancia, conforme a los plazos y lineamientos establecidos por Morena.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Nabil Eljure Terrazas anunció su inscripción en el proceso para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco.
Nabil Eljure Terrazas anunció su inscripción en el proceso para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco. / Especial

Nabil Eljure Terrazas anunció este viernes su registro en el proceso para definir la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Othón P. Blanco.

Como parte de su participación, informó que prevé realizar asambleas informativas con la militancia, en apego a los plazos, las disposiciones y las restricciones establecidas en la convocatoria, así como a los lineamientos de la dirigencia.

La convocatoria de Morena establece el 18 de octubre como fecha límite para el registro de aspirantes

Noticia Destacada

Renán Sánchez Tajonar se registra para la Coordinación municipal de Morena en Cozumel

El registro forma parte del procedimiento interno para definir la coordinación municipal en Othón P. Blanco y no representa, por sí mismo, una candidatura formal a la presidencia municipal.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 18 de octubre, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente en línea.

Te puede interesar