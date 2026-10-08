Félix Salgado Macedonio niega salida de Morena y descarta candidatura con el PT en Guerrero

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio negó que vaya a abandonar Morena para buscar la gubernatura de Guerrero por el Partido del Trabajo (PT) en las elecciones de 2027, luego de que surgieran versiones sobre una posible postulación por ese partido.

Noticia Destacada Morena cierra la puerta al nepotismo: Citlalli Hernández advierte que Félix Salgado no tendrá excepciones rumbo a 2027

A través de una transmisión en sus redes sociales, el legislador rechazó los señalamientos y aseguró que continuará militando en Morena. “Yo no me voy de Morena”, expresó, al insistir en que no busca una candidatura ni pretende cambiar de partido para participar en la contienda electoral.

Salgado Macedonio señaló que respetará las decisiones de la dirigencia morenista y llamó a evitar inconformidades por los cargos políticos. También aseguró que continuará realizando asambleas informativas en Guerrero, mientras permanece con licencia de su cargo en el Senado.

¿Por qué Félix Salgado quedó fuera del proceso de Morena?

El senador no participó en el proceso interno para la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Transformación debido a las reglas de Morena contra el nepotismo, ya que es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Tras la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal, Salgado Macedonio reiteró su respaldo a las decisiones del partido, aunque también solicitó transparentar una encuesta interna de referencia, conocida como encuesta espejo, que no tendría validez oficial.

Finalmente, el legislador aclaró que continuará con licencia en el Senado y mantendrá sus recorridos por Guerrero, al tiempo que descartó incorporarse a otro partido político para buscar la gubernatura.