Clima en Yucatán 10 de octubre: Prevén chubascos y temperaturas de hasta 34 grados este sábado

Este sábado 10 de octubre continuará la probabilidad de chubascos en Yucatán, mientras continúa el ambiente caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, se esperan chubascos en Yucatán.

Además, se mantiene el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos de componente variable en la entidad, de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

Te informamos sobre el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este día y los próximos tres para Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Cancún, #QuintanaRoo; Campeche, #Campeche; y Mérida, #Yucatán https://t.co/RSQJcQbOGJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Mientras tanto, una nueva Onda Tropical se ubicará sobre el mar Caribe occidental, lo que aumentará la probabilidad de lluvias en la Península.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 33° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 32° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 33°.

#AvisoMeteorológico El #Huracán #Simon se localiza a 335 km al sur de #Manzanillo, #Colima. Toda la información de este sistema consúltala en https://t.co/MMAxbJ7Hwb https://t.co/ZK3wO1CG1I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 34°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.