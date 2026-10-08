Sheinbaum Pardo rechaza presión de EU en Morena rumbo a 2027: “Es un absurdo”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos del Partido del Trabajo (PT) sobre una supuesta intervención de Estados Unidos en el proceso de selección de coordinadores estatales de Morena de cara a las elecciones de 2027.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria calificó como “un absurdo” la versión planteada por el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, quien sostuvo que habría existido presión estadounidense para influir en las definiciones internas de Morena.

Sheinbaum afirmó que dicha acusación “no tiene ningún sustento” y atribuyó este tipo de interpretaciones a las inconformidades que pueden surgir cuando los resultados de las encuestas no favorecen a los perfiles que algunos sectores políticos esperaban.

Defiende método de encuestas de Morena

La presidenta explicó que Morena estableció desde su formación un mecanismo basado en encuestas para definir a sus coordinadores, por lo que, según su planteamiento, los resultados dependen de las preferencias expresadas en esos ejercicios.

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Reconoció que cualquier método partidista puede ser perfectible, pero sostuvo que las designaciones responden al procedimiento establecido por Morena.

El PT ha cuestionado las decisiones tomadas por Morena rumbo a los comicios de 2027 y ha señalado que algunos perfiles seleccionados representan un desplazamiento del movimiento hacia posiciones de centro y centroderecha.

Sheinbaum, sin embargo, descartó que las designaciones sean consecuencia de presiones provenientes de Washington y defendió el mecanismo utilizado por el partido para definir a sus coordinadores estatales.

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