Harfuch anuncia 900 millones de pesos para reforzar seguridad en Sinaloa; desplegarán 200 vehículos y 720 cámaras

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció una inversión de 900 millones de pesos para fortalecer la seguridad en Sinaloa, mediante la incorporación de cerca de 200 vehículos, tecnología de videovigilancia y nuevas capacidades de inteligencia e investigación.

Durante la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, realizada este lunes 9 de noviembre de 2026 en Mazatlán, el funcionario explicó que las acciones responden al incremento de la violencia registrado durante septiembre y octubre, particularmente en ese municipio.

García Harfuch señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó reforzar las operaciones federales y la coordinación con las autoridades estatales y municipales para combatir a los grupos criminales.

¿Cuántos vehículos y cámaras desplegarán para reforzar la seguridad en Sinaloa?

El titular de la SSPC informó que el nuevo equipamiento estará destinado a las policías municipales de Mazatlán y Culiacán, así como a la Policía Estatal.

La entrega contempla 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 vehículos blindados Black Mamba, tres unidades Dron Águila y 15 camionetas tácticas blindadas, además de equipos de radiocomunicación.

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De acuerdo con García Harfuch, el equipamiento deberá incorporarse a las corporaciones de seguridad en un plazo máximo de 30 días.

También anunció el proyecto de un Centro de Comando C4 Carretero, que permitirá vigilar 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango.

La infraestructura contará con 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas. Además, tendrá espacios para atender llamadas al 911 y denuncias al 089.

Harfuch reporta más de 3 mil detenidos y 145 toneladas de droga aseguradas

Durante su informe, el secretario detalló que entre octubre de 2024 y octubre de 2026 las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 3 mil personas en Sinaloa.

En ese periodo también se aseguraron 145 toneladas de droga, incluidas más de una tonelada de fentanilo y dos millones de pastillas de esta sustancia.

Asimismo, reportó 7 mil 200 armas de fuego aseguradas y más de 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración de sustancias utilizadas para producir metanfetamina inhabilitados.

Gobierno federal reconoce repunte de violencia en Mazatlán

García Harfuch señaló que entre junio de 2025 y agosto de 2026 se registró una disminución de 42% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa.

Durante la Firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el titular de la @SSPCMexico, @Oharfuch, informó sobre las acciones para reforzar las capacidades operativas, de investigación e inteligencia en la entidad. Por instrucción de la Presidenta @ClaudiaShein, se mantendrá la presencia de las instituciones de seguridad, la coordinación con las autoridades estatales y el trabajo para ampliar las capacidades de respuesta y proteger a las familias sinaloenses. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 9, 2026

Sin embargo, reconoció que durante septiembre y octubre de 2026 aumentaron nuevamente los episodios de violencia, principalmente en Mazatlán, debido a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Ante esta situación, adelantó que en diciembre se fortalecerá la presencia del Centro Nacional de Inteligencia mediante la incorporación de nuevas células de investigación.

El funcionario aseguró que las operaciones federales continuarán para detener a integrantes de organizaciones criminales, asegurar armamento y reducir sus capacidades operativas y financieras.

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