Harfuch anuncia 32 detenidos tras 38 operativos en Edomex; aseguran 178 mil litros de gas LP

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 32 personas durante 38 operativos simultáneos realizados en el Estado de México, como parte de las acciones federales para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos.

Mediante un mensaje publicado este jueves 5 de noviembre en su cuenta de X, el funcionario detalló que las intervenciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

Entre los resultados destaca el aseguramiento de aproximadamente 178 mil litros de gas LP, además de armas de fuego, narcóticos y vehículos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

¿Quiénes son los 32 detenidos durante los operativos en Edomex?

García Harfuch detalló que entre las personas capturadas se encuentran “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, identificados por las autoridades como presuntos dirigentes de organizaciones dedicadas a la extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP.

También confirmó la detención de dos policías municipales de Nezahualcóyotl, presuntamente relacionados con las estructuras criminales investigadas.

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El titular de la SSPC precisó que la operación contra la organización denominada “Los Gigan”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue resultado de siete meses de investigaciones.

¿Qué autoridades participaron en los operativos del Estado de México?

En las acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.

También colaboraron la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía mexiquense, Petróleos Mexicanos y autoridades municipales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y con el apoyo de la gobernadora @delfinagomeza, se realizaron 38 operaciones simultáneas en el Estado de México para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, con un saldo de 32 personas detenidas. Participaron @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex, con apoyo de @Pemex y autoridades municipales. Entre los detenidos se encuentran “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl. La operación contra la organización “Los Gigan”, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En estas acciones se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP. Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2026

García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y desarticular las redes financieras y de protección de las organizaciones criminales.

“Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió el funcionario federal.

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