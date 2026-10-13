Homicidios en México bajan 52% en dos años de Sheinbaum; septiembre de 2026 registra mínimo desde 2015

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó más de 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 86.9 a 42.2 casos por día, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria presentó el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre, elaborado con información de las fiscalías de las 32 entidades federativas.

Figueroa Franco destacó que septiembre de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015, de acuerdo con las cifras oficiales.

Homicidios dolosos disminuyen más de 52% durante gobierno de Sheinbaum

La titular del SESNSP explicó que, al cumplirse dos años de la administración federal, el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026.

Esta reducción representa aproximadamente 45 homicidios dolosos menos cada día.

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De acuerdo con la funcionaria, la tendencia nacional muestra una disminución sostenida durante el periodo analizado, aunque algunas entidades registraron variaciones en determinados meses.

¿Qué estados concentran más homicidios en México?

El informe señala que siete entidades concentraron aproximadamente la mitad de los homicidios dolosos registrados de enero a septiembre de 2026.

Baja California y Guanajuato ocuparon los primeros lugares, cada uno con 8.5% del total nacional, aunque Baja California registró tres casos más que Guanajuato.

Les siguieron Chihuahua, con 7.8 por ciento; Sinaloa, con 7.7 por ciento; Estado de México, con 6.4 por ciento; Guerrero, con 5.7 por ciento, y Morelos, con 5.2 por ciento.

El SESNSP también presentó resultados específicos de entidades que han recibido atención prioritaria en materia de seguridad.

En Baja California, el promedio diario de homicidios descendió de 7.1 en septiembre de 2024 a 4.1 en septiembre de 2026, una reducción de 43 por ciento.

En Guanajuato, la cifra pasó de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, equivalente a una disminución de 72 por ciento entre esos meses.

Para Colima, el reporte señaló una reducción de 85%, al pasar de 2.2 homicidios diarios al inicio de la administración a 0.3 en septiembre de 2026, mes en el que se registraron 10 casos.

Delitos de alto impacto bajan 36% en México

Marcela Figueroa informó que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 36% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

En ese periodo, la cifra pasó de 636.6 a 408.8 delitos diarios, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo.

Entre los delitos que registraron reducciones durante los primeros nueve meses de 2026, frente al mismo periodo de 2025, destacan el robo a transportista con violencia, con una baja de 26.1 por ciento, y el robo de vehículo con violencia, con una disminución cercana al 25 por ciento.

También descendieron las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, con 12.6 por ciento, y el robo a negocio con violencia, con 12.5 por ciento.

Robo de vehículos con violencia disminuye 55%

En una comparación adicional, el SESNSP reportó que el promedio diario de robo de vehículos con violencia pasó de 149.1 casos en octubre de 2024 a 67.1 durante septiembre de 2026.

Esto representa una reducción de 55 por ciento entre ambos meses.

La funcionaria también presentó información proporcionada por la cadena comercial Oxxo, que reportó una disminución de 15 por ciento en los robos con violencia durante los primeros nueve meses de 2026, respecto del mismo periodo de 2025.

Finalmente, Figueroa Franco indicó que las cifras consolidadas de incidencia delictiva estarán disponibles para consulta pública en el portal del SESNSP durante los próximos días.

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