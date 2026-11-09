Termina paro nacional del INE: trabajadores alcanzan acuerdo y módulos reabrirán el 10 de noviembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó un acuerdo con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), quienes este lunes 9 de noviembre de 2026 realizaron un paro nacional para exigir mejores salarios y condiciones laborales.

La presidenta provisional del organismo electoral, Blanca Cruz García, informó en rueda de prensa que los empleados podrán retomar sus actividades a partir del martes 10 de noviembre, después de las negociaciones realizadas durante la jornada de protestas.

El paro provocó cierres totales y parciales de módulos en distintas entidades del país, con afectaciones a los trámites de expedición, renovación, reposición y entrega de credenciales para votar.

¿Cuándo reabrirán los módulos del INE tras el paro nacional?

De acuerdo con lo informado por Blanca Cruz, se prevé que los Módulos de Atención Ciudadana reanuden sus operaciones este martes 10 de noviembre.

La noticia se dio a conocer después de que representantes de los trabajadores acudieron a las oficinas centrales del INE, en la Ciudad de México, para presentar sus demandas.

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Hasta el momento, no se han detallado públicamente todos los compromisos alcanzados ni si el acuerdo contempla una modificación a la propuesta inicial de aumento salarial del 6%.

¿Qué pasará con las citas del INE afectadas por el paro?

Con la reanudación de actividades, se espera que los ciudadanos puedan continuar con los trámites relacionados con su credencial de elector.

Sin embargo, el organismo todavía deberá precisar cómo se atenderán las citas que fueron suspendidas durante el paro del lunes 9 de noviembre.

Las personas afectadas pueden consultar los canales oficiales del INE o comunicarse a INETEL, al 800 433 2000, para confirmar la disponibilidad del servicio y las opciones de reprogramación.

IO