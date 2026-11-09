Paro de labores en el INE deja sin trámites a ciudadanos en Playa del Carmen

Ciudadanos que acudieron este lunes a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Playa del Carmen se encontraron con las instalaciones cerradas debido al paro de labores iniciado por trabajadores, por lo que no pudieron realizar trámites como solicitar, renovar o recoger su Credencial para Votar.

Uno de los afectados fue Lorenzo Alejandro Chablé, quien acudió al módulo para recoger su credencial; sin embargo, al encontrar las oficinas cerradas, se quedó sin poder realizar el trámite y perdió un día de trabajo. Aunque manifestó su inconformidad por la falta de atención, consideró que la protesta de los empleados responde a las condiciones salariales que enfrentan.

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Las instalaciones permanecen sin atención al público y sus accesos están cubiertos con volantes en los que los trabajadores explican los motivos de la suspensión de actividades. Entre los mensajes colocados se lee: “No es falta de voluntad, es por falta de presupuesto”.

En otro de los comunicados, los inconformes cuestionan la propuesta del Consejo General del INE de otorgar un incremento salarial del seis por ciento, al considerar que no beneficia a todos los trabajadores por igual.

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De acuerdo con los mensajes, el aumento contempla a operadores, digitalizadores y auxiliares de atención ciudadana, pero deja fuera a quienes se desempeñan como responsables de los módulos, situación que ha generado inconformidad entre el personal.

Mientras continúa la suspensión de actividades, los ciudadanos que necesitan realizar algún trámite deberán esperar a que se reanude la atención en las oficinas.