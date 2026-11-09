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Yucatán / Mérida

Módulos del INE en Mérida operan con normalidad; trabajadores respaldan protestas nacionales

Los Módulos de Atención Ciudadana del INE en Mérida no detienen operaciones para los trámites de los ciudadanos.

Por Alejandro Febles

9 de nov de 2026

1 min

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Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE en Yucatán trabajan bajo protesta
Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE en Yucatán trabajan bajo protesta / Alejandro Febles

A pesar del llamado a paro nacional en los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, los trabajadores de Yucatán no detuvieron sus labores, aunque expresaron su respaldo a las exigencias nacionales.

Aunque se encontraba en duda su participación en el paro, los módulos abrieron y operaron con normalidad en Mérida, por lo que los ciudadanos pudieron acudir a realizar sus trámites habituales.

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En algunos de los módulos se vieron mantas donde los trabajadores expresaron las demandas colectivas.

Entre estas se encuentran un mejor sueldo, actualización en recursos y equipamiento para su trabajo, así como condiciones justas en los centros laborales.

Estas acciones forman parte de la revisión de contrataciones del INE, el extinto IFE y los Organismos Públicos Locales Electorales

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De esta manera, el personal de los módulos en Yucatán manifestó su inconformidad sin suspender la atención al público, a diferencia de lo convocado a nivel nacional.

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