Protección Civil supervisa juegos mecánicos y capacita a restaurantes para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) realiza recorridos de supervisión en los juegos mecánicos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los visitantes durante el desarrollo de la feria.

De acuerdo con información difundida por la dependencia, las inspecciones se llevan a cabo en coordinación con el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán, un grupo de especialistas en ingeniería mecánica y eléctrica, así como con una representante de Espectáculos García, empresa encargada de instalar las atracciones.

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La participación de especialistas y operadores tiene como objetivo revisar las condiciones de los juegos mecánicos y fortalecer las medidas de seguridad antes de que las familias hagan uso de estas instalaciones.

Capacitan a restaurantes de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Como parte de las medidas de prevención, Procivy también impartió cursos de primeros auxilios y uso de extintores dirigidos al personal de los restaurantes que participarán en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

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Estas actividades se realizaron en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), con el propósito de que los trabajadores conozcan cómo actuar ante una emergencia y puedan brindar una atención oportuna.

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Con estas acciones, Protección Civil busca fortalecer la preparación del personal que estará a cargo de las atracciones y establecimientos de alimentos, ante la llegada de visitantes a uno de los principales eventos del estado.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizará del 6 al 29 de noviembre, por lo que las labores de supervisión y capacitación forman parte de los preparativos para recibir a miles de familias.