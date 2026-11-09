Monreal anuncia fecha para elegir nueva presidencia del INE; buscará convocatoria por unanimidad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 se buscará aprobar la convocatoria para iniciar el proceso de selección de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador explicó que la intención es construir un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para que la convocatoria pueda someterse a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

Monreal sostuvo que, debido a la importancia del organismo electoral, el procedimiento debe contar con el respaldo más amplio posible de los partidos políticos, por lo que insistirá en alcanzar un consenso por unanimidad.

¿Cuándo se emitirá la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE?

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que el jueves 12 de noviembre será una fecha clave para definir las condiciones del proceso de selección.

Explicó que las negociaciones continuarán con las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, con el objetivo de establecer las reglas de la convocatoria.

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Sin embargo, reconoció que la falta de acuerdos podría retrasar el procedimiento, debido a las diferencias entre las fuerzas parlamentarias.

¿Por qué Ricardo Monreal busca unanimidad para renovar el INE?

El legislador consideró que la designación de la nueva titular del organismo electoral requiere un acuerdo político que vaya más allá de reunir los votos necesarios para su aprobación.

Afirmó que una decisión respaldada por todas las bancadas permitiría fortalecer la confianza en el proceso de renovación de la presidencia del INE.

La convocatoria establecerá los requisitos, plazos y etapas que deberán cumplir las personas interesadas en participar.

El jueves buscaremos emitir la convocatoria para elegir la presidencia del @INEMexico y, de ser posible, ratificarla en el Pleno. Lo reitero: por la importancia y profundidad del tema, no conviene a nadie que se apruebe solo por mayoría calificada. La ruta es la unanimidad. https://t.co/vYyT2lonAw — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2026

La aprobación de la convocatoria no significará la designación inmediata de la nueva presidenta, ya que posteriormente deberán desarrollarse las distintas fases de evaluación y selección.

Monreal reiteró que continuará el diálogo con los grupos parlamentarios para avanzar en el nombramiento antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

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