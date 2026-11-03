Morena se deslinda de Guadalupe Taddei: Ariadna Montiel la llama “indefendible” y exige investigar al INE

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó de “indefendible” a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del organismo.

Durante su conferencia semanal de este martes 3 de noviembre, desde las instalaciones del partido en la Ciudad de México, la dirigente morenista sostuvo que cualquier funcionario público debe responder por sus actos, independientemente de su origen político.

“La exconsejera presidenta es indefendible para nosotros. Significa que no se condujo con los principios que debe conducirse cualquier servidor público”, declaró Montiel.

Sin embargo, aclaró que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar las posibles irregularidades, tanto de la administración reciente como de periodos anteriores.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Guadalupe Taddei y las investigaciones al INE?

La dirigente de Morena rechazó los señalamientos de la oposición sobre la supuesta responsabilidad de su partido en la designación de los consejeros electorales.

Además, aseguró que las presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material electoral no comenzaron durante la administración de Taddei, sino que podrían remontarse a varios años atrás.

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Montiel pidió revisar las operaciones realizadas después de la reforma electoral de 2014, cuando el INE adquirió nuevas facultades para designar a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

También mencionó al exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, y consideró necesario revisar las contrataciones de proveedores durante los periodos en los que ocupó ese cargo.

La dirigente sostuvo que las investigaciones deberán determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales, sin limitarse a una sola gestión.

¿Están en riesgo las elecciones de 2027 por las denuncias contra el INE?

Ariadna Montiel aseguró que las elecciones de 2027 no están en riesgo, pues el Instituto Nacional Electoral cuenta con personal especializado y un servicio profesional de carrera encargado de organizar los procesos electorales.

También defendió la necesidad de investigar las contrataciones del organismo sin afectar su funcionamiento institucional.

Durante su intervención, la presidenta de Morena retomó las controversias de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, cuyos resultados cuestionó, y criticó el desempeño de anteriores autoridades electorales.

Finalmente, Montiel reiteró que su partido respaldará las investigaciones de la ASF y que cualquier irregularidad deberá atenderse conforme a la ley, sin importar quién haya ocupado los cargos de responsabilidad dentro del instituto.

IO