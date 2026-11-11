Psicólogo de Aleks Syntek reporta evolución favorable y señala que el cantante se encuentra al “99%” de su recuperación

Fernando Núñez, psicólogo de Aleks Syntek, informó recientemente que el cantante presenta una evolución favorable y se encuentra próximo a concluir su proceso de recuperación emocional. El especialista ofreció algunos detalles del seguimiento clínico que mantiene con el músico tras la crisis que atravesó semanas atrás.

De acuerdo con las declaraciones del psicólogo, el artista mantiene un estado estable gracias a un esquema de atención domiciliaria y acompañamiento continuo en el que también han participado sus familiares. Esto le ha permitido al músico tener un avance favorable.

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Aleks Syntek estaría cerca de completar su recuperación

El terapeuta explicó que sostiene contacto casi diario con el músico e incluso lo acompaña a sus presentaciones públicas. “Yo estoy viendo a Aleks casi diario, me estoy yendo con él a los conciertos y vamos cuidando todo lo que puede provocar estrés. Pero Aleks ahorita está literal al 99%, o sea, muy estable. Estamos bien”, afirmó el especialista.

Durante la conversación, el psicólogo abordó la forma en que asumió el caso; según relató Fernando Núñez, en sus intervenciones públicas recientes, fue Natalia, hija del intérprete, quien se puso en contacto con él para solicitar apoyo profesional luego de que el comediante Ricardo O'Farrill le recomendara sus servicios.

Ante la sugerencia inicial de internar al cantante durante varios meses en una institución psiquiátrica debido a la preocupación por su estado, Núñez acudió al domicilio de Syntek y determinó que era viable llevar el tratamiento en casa. Aunado a esto; Nuñez desmintió las versiones que vinculaban el episodio de crisis del cantautor con el consumo de sustancias.

De acuerdo con lo dicho por el especialista; el cuadro presentado por Syntek respondió a una acumulación severa de estrés derivada de su carga laboral, los constantes viajes y la falta de descanso, factores que desencadenaron un brote de estrés e ira durante su presentación del pasado 15 de septiembre.

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