INE revisará vínculos de candidatos con el crimen organizado rumbo a elecciones de 2027; firmará convenio con FGR y SSPC

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que firmará un convenio con cinco instituciones federales para identificar posibles vínculos de aspirantes a candidaturas con el crimen organizado, como parte de las medidas de seguridad rumbo a las elecciones de 2027.

Mediante un comunicado difundido este jueves 5 de noviembre, el organismo informó que el acuerdo se formalizará el viernes 6 de noviembre y permitirá intercambiar información para evaluar la integridad de quienes busquen participar en los próximos comicios.

El objetivo es prevenir la infiltración de organizaciones criminales en las candidaturas de los partidos políticos y de aspirantes independientes, mediante procedimientos de verificación y evaluación de riesgo razonable.

¿Qué instituciones revisarán a los aspirantes a candidaturas en 2027?

El convenio contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

También intervendrán el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida por Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares.

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Estas instituciones compartirán información conforme a sus atribuciones para identificar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas.

¿Cómo investigará el INE los posibles vínculos del crimen organizado con candidatos?

El INE explicó que la revisión será voluntaria, por lo que los partidos políticos podrán presentar los nombres de las personas que pretendan postular, siempre que cuenten con su consentimiento informado.

Las personas interesadas en competir mediante una candidatura independiente también podrán solicitar la evaluación.

Posteriormente, el organismo electoral enviará las solicitudes a las autoridades competentes, que analizarán la información con sus propias metodologías para determinar si existe algún riesgo razonable.

#BoletínINE 📄 | Firmará INE convenio de colaboración con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistemafinanciero. Más detalles en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/PucOyYOWkl https://t.co/DZ8QZkW6ap — @INEMexico (@INEMexico) November 5, 2026

El procedimiento tendrá carácter preventivo e informativo y no implicará la cancelación automática de candidaturas.

Finalmente, el INE reiteró que estas acciones buscan fortalecer la integridad de las postulaciones sin vulnerar los derechos político-electorales de las personas aspirantes.

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