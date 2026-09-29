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¿Adiós lluvias? Especialista advierte inicio de sequía en la Península de Yucatán a partir de octubre

Un especialista en pronósticos del clima advirtió que las lluvias comenzarán a disminuir en octubre y que la sequía podría intensificarse durante 2027.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

29 de sept de 2026

2 min

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Especialista advierte inicio de sequía en la Península de Yucatán a partir de octubre
Especialista advierte inicio de sequía en la Península de Yucatán a partir de octubre / Especial

El ingeniero agrónomo y especialista en pronósticos del clima en la Península de Yucatán, advirtió que las lluvias comenzarán a disminuir durante octubre, dando paso a un periodo de sequía que podría intensificarse durante 2027.

Señaló que esta situación representa un reto para los productores del campo, quienes deberán prepararse ante la posibilidad de que las altas temperaturas y la falta prolongada de lluvias afecten los cultivos y reduzcan las cosechas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora

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Explicó que durante 2026 se han registrado lluvias en diferentes puntos de la Península de Yucatán; sin embargo, las precipitaciones no han sido uniformes, ya que se han presentado de manera aislada y con diferencias importantes entre comunidades y municipios.

El especialista indicó que este comportamiento ha sido identificado como el “año del Maan Chac”, caracterizado por lluvias aisladas y una distribución irregular de las precipitaciones.

Esta situación ha generado resultados distintos entre las zonas agrícolas de la región. Mientras en algunos lugares los productores lograron obtener cosechas de maíz, en otras comunidades los cultivos se perdieron debido a la falta de lluvias suficientes durante las etapas necesarias para su desarrollo.

José María Morelos es uno de los municipios donde los productores han resentido esta irregularidad, pues la ausencia de precipitaciones en periodos clave afectó el desarrollo de los cultivos y provocó pérdidas en algunas parcelas.

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El ingeniero agrónomo advirtió que el panorama podría complicarse durante los próximos meses, por lo que consideró necesario que los productores permanezcan atentos a las condiciones climáticas y tomen previsiones ante un posible periodo prolongado de calor y sequía.

De acuerdo con su pronóstico, la situación podría ser todavía más complicada durante 2027, cuando se espera una mayor intensidad de las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño.

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